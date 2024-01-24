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首頁　>　新北市

曾因接受性招待判刑 公路總局貪官又被抓包接受旅遊招待

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2024/01/24 13:21

〔記者王定傳／新北報導〕交通部公路總局第一區養護工程處（已更名為交通部北區養護工程分局）中和工務段魏姓幫工程司，因向業者收賄還接受「性招待」，被判刑3年8月確定；新北地檢署查出，他還向不同業者收賄55萬元，去年底將他起訴後，又發現魏接受另1家業者招待，11度赴香港、澳門旅遊，幫業者通過驗收取得工程款，今日依違反貪污治罪條例將他追加起訴。

檢方調查，魏男從2002年起至2012年間，在一工處中和段擔任工務員，負責中和段發包工程監造業務，從2012年起至2018年間升為一工處幫工程司，2018年10月再降為工程員。

檢方調查，魏男曾因向2家業者收賄20萬元、SONY手機，並9度到台北市林森北路、桃園、台中等地酒店喝花酒，其中4度帶小姐出場接受「性招待」，酒店及小姐費用26萬餘元，全由業者買單，因此被判刑3年8月確定。

檢方追查，2010年及2017年間，魏男在辦理兩項標案時，向另2家業者索取55萬元賄款後，幫助業者順利取得標案款項，去年12月間，依對於職務上行為收受賄賂罪嫌起訴魏男。

檢方又發現，魏男在2006年至2011年間，辦理其他8項標案時，又接受業者招待，赴香港、澳門旅遊，費用近11萬元，事後幫業者通過驗收取得工程款，因此依對於職務上行為收受不正利益罪嫌將他追加起訴，並以他自白繳回全數犯罪所得，請法院依法減輕其刑。

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