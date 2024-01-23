侯友宜是否補做報告藍綠無共識 新北議會臨時會流會

民進黨團總召鄭宇恩要求停止討論來表決，黨團退席以示抗議，她一人留下參與表決。（記者黃子暘攝）

2024/01/23 18:54

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會今（23日）起舉行臨時會，議會民進黨團提動議，要求市長侯友宜赴議會補做施政報告、預算說明，國民黨團以副市長劉和然已做過施政報告、不應再花時間做重複的事為由反對；見大會無共識，民進黨團總召鄭宇恩要求表決，黨團則退席抗議，因人數未過半，主席陳鴻源裁示臨時會流會。

第4屆第4次臨時會今日起排定確認議事日程，藍營發起甲級動員，綠營則無。鄭宇恩表示，侯友宜第4屆第一次定期會質詢，就將總質詢破天荒移到業務質詢前，更在第二次臨時會錯過施政報告、預算說明與總質詢。今年度市府編列2124億餘元總預算史上最高，不能市長一句話不說就通過，如今還有附屬單位預算約一千多億元尚未審議，她提出動議。希望侯友宜在24日下午赴議會補做相關報告，以供社會公評。

民進黨議員黃淑君、林銘仁、張錦豪、陳乃瑜、鍾宏仁指出，侯友宜1月13日還沒開票，就打電話通知議員要去汐止視察重大工程，有心市政也要給市府機會表現，重大工程建設相關配套都需要市長決策，新北去年發生校園割喉命案、新北果菜運銷公司弊案，加碼提出動議，要求市府做校安檢討專案報告，與果菜公司檢討改善措施專案報告。

國民黨團書記長廖先翔、副書記長江怡臻、準書記長陳偉杰、議員黃心華、周勝考表示，針對預算，該有的程序去年議會已經走過，重複再做已經做過的事情，不確定目的何在，上次定期會也是民進黨團阻撓劉和然上台施政報告和答詢；臨時會過往沒有市長來報告的慣例，本屆也排定許多攸關民生的法案要審理，應「向前看」，選舉已經落幕，別再政治清算，應回歸臨時會議事目的，好好審議基金預算與法案。

民眾黨議員陳世軒主張，藍綠看法都有理，但當初劉和然的施政報告，是用國民黨議員的個人質詢時間報告，應有許多議員沒有聽到，議員也有必要了解，侯友宜請假113天內的市府作為、侯友宜剩餘任期的施政願景，此外，侯友宜參選總統提出的國策政見，也有與市政方針扞格處，如侯主張廢止雙語教育，市府卻編了上億元預算執行雙語教育政策，市府有責任說明施政方針，主張市府以書面方式，向每一位議員說明相關內容。

國民黨議員陳明義附議陳世軒主張，認為議員讀完書面報告後，可在4月定期會對侯友宜與市府好好提出質詢。

藍綠討論未能達成共識，陳鴻源二度裁示休息、黨團協商無果。鄭宇恩表示，國民黨團身為議會最大黨，不願支持綠營提案，綠營也可接受，侯友宜「不來就算了」，她依照議事規則，要求停止討論來表決，黨團則退席以示抗議。

進入表決前，陳鴻源依規定清點出席人數，最終人數未達半數33人，陳鴻源裁示本屆臨時會流會。

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