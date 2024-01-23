氣溫驟降下「磁磚雨」 新北5案皆已緊急處理

氣溫驟降，新北市共接獲5件外牆磁磚掉落的通報案，圖為蘆洲案。（工務局提供）

2024/01/23 18:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕寒流來襲，不僅會下雪，還可能下起「磁磚雨」！新北市工務局昨日至今共接獲5件建築物外牆磁磚掉落的通報案，經過緊急處理，目前無持續掉落之虞，已要求建築物所有權人全面檢視，善盡維護管理責任，若經勸導仍拒不改善，可依建築法開罰6萬元至30萬元。

工務局表示，因應氣溫驟降，外牆磁磚常因低溫造成脫落，已透過各公寓大廈管理群組及社群媒體宣導，呼籲建築物所有權人加強巡檢，避免影響公共安全。經區公所主動巡檢，發現有5件外牆磁磚局部小規模掉落情形，分別位於蘆洲2件、中和、泰山及三重各1件，皆已緊急處置完畢。

工務局指出，接獲民眾通報的第一時間，將通知當地區公所拉設警示線，並清掃地面掉落物，避免影響行人安全，確認無持續掉落疑慮後，將發文要求屋主限期全面檢視及修復，建築物所有權人、使用人如未善盡維護管理責任，而造成磁磚掉落，可處6萬元至30萬元罰鍰，另對於傷及行人或財產損失部分，也要負擔民事、刑事責任。

新北市建築師公會副理事長汪俊男表示，由於氣候變化太大，受到物理現象熱漲冷縮的影響，建物結構體與外牆磁磚的膨脹係數不同，因此造成磁磚掉落，另一種情況是建築物本身老舊，外牆磁磚的填縫材質因雨水滲透而脫落，加上年久失修，黏著的地方被破壞，一旦氣候急遽變化或發生地震，就會加速破壞行為，所以不一定是施工品質不佳，也可能是後天未善加維護管理或疏於檢查導致。

汪俊男說，社區管理委員會應定期檢測建築物外牆周圍是否有裂縫或受損情形，做好預防措施，避免極端氣候或地震等外力影響造成脫落，各地方政府均有提供都市更新整建維護補助方案，鼓勵民眾進行建築物立面修繕，提升居住安全。

在磁磚掉落的建築物外牆，新北市政府會張貼公告，提醒民眾注意安全。（工務局提供）

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