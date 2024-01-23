新北重視國高中校長數位領導力 今年將設立2所AI科技示範高中

新北市教育局23日舉辦全市國高中校長會議，會議中提出4大AI（人工智慧）人才培育目標，要與大學攜手培育未來AI人才。（記者翁聿煌攝）

2024/01/23 14:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局23日舉辦全市國高中校長會議，會議中提出4大AI（人工智慧）人才培育目標，與大學攜手培育未來AI人才，並以EDU X FAITHS（教育加上6大信仰）為主軸，教育局長張明文表示，今年將設立2所AI+科技示範高中、6所高中成立科技數理實驗班、推動假日科技數理適性人才方案，及銜接台灣頂尖大學的科技數理相關課程，並成立全國第1間完全中學科技中心。

新北市副市長劉和然出席，感謝全市國高中126位校長帶領行政團隊，持續在教育領域勤耕不輟，並邀請境內大專院校校長共同參與，於會中提出「推動AI+科技學校、開設AI新北菁英班、成立AI教師新北隊及發展AI科技大聯盟」4大目標，期許鏈結大學資源，強化新北AI培育量能。

張明文說，在科技數理方案課程方面，強化與頂大合作，由教授親授「假日專班課程」、「探索研發營隊」及「彈性學習微課程」，培育新北高中生優質銜接大學課程；與國立台灣師範大學合作培育AI種子教師，安排入校協助教學現場進行AI課程優化與轉化。

他指出，這次國高中校長會議延續112學年度第1學期提出的6大教育信仰「FAITHS」主軸，「未來（Future）、適性（Aptitude）、國際（Internationality）、科技（Technology）、人文（Humanities）、永續（SDGs, Sustainability）」，以AI為主題，展現EDU X FAITHS校長會議專業舞台。

首場課程邀集國立臺灣大學葉丙成教授與新北市中正國中戴春成校長以TED形式開講，講述AI時代必須具備的新思維與如何應用AIGC（生成式人工智慧）的分享，透過專業對話，提升國高中校長AI領導知能。

新北市國高中校長會議，邀請台大教授葉丙成，講述AI時代必須具備的新思維與如何應用AIGC（生成式人工智慧）。（記者翁聿煌攝）

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