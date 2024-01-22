逾8.4萬人罷侯社團突遭停用！ 新北市府這樣回應......

擁有逾8.4萬人的「罷免侯友宜」社團突遭停用。（圖翻攝自臉書社團「罷免侯友宜」）

2024/01/22 19:13

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市長侯友宜去年5月中旬接受國民黨徵召選總統，引發「落跑市長」批評聲浪，臉書還出現一個名為「罷免侯友宜」的社團，至今已累積逾8.4萬人。不過該社團近日突遭停用，留言功能也被關閉，原本的社友只能另起爐灶，引發外界討論。對此，新北市政府做出回應，稱未來會對市民的聲音虛心以對。

2024大選落幕，侯友宜確定敗選後，臉書社團「罷免侯友宜」一夕之間暴增至8.4萬人，社團管理員也積極喊話現任、卸任立委、議員或公眾人物來擔綱領銜人，較有號召力也較能以安全的方式進行有系統的蒐集、保管並造冊，但有意罷侯之KOL大多持觀望態度。而該社團16日發布公告透露，「近期破壞罷免侯友宜的勢力很大，惡意檢舉、傳假消息、分化的情況非常嚴重，且由於大量惡意檢舉行動，造成本社團觸擊率（觸及率）下降，管理帳號也被禁封數天無法貼文，且Facebook官方疑似有調整本社團部分設定，導致發文時內含網頁連結時可能遭到自動禁封。」

此外，該社團也表示，「有大量社團的成員舉報，疑似有人以開始連署之名，要求大家填寫連署表後，集中於某位網路人士的手上，借以蒐集個資。網傳連署書已開始募集，投遞至新北市三重區某地址為假消息！請不要再將連署書投遞至該地址，造成無辜民眾困擾，也會造成罷侯活動形象不佳，失去更多人的認同。」

該社團發出公告沒幾天，「罷免侯友宜」社團原本的管理員突發文表示「轉移管理權限」，20日該社團就顯示被管理員暫停使用，留言功能也被關閉，目前不清楚停用社團的人是原本的管理員還是新的管理員，具體原因也不得而知。但有不少社友另起爐灶，目前臉書上與罷侯有關且人數超過2000人的社團有「只會做歹事！猴猴掰！罷免侯友宜！」、「罷免侯友宜還新北公道」。

對此，新北市府發言人張愛晶稱，市府團隊一直以來打拼市政建設都是全力以赴，時時刻刻堅守崗位，沒有絲毫懈怠，來自市民朋友的聲音，無論是肯定還是批評，他們都會虛心以對，以高標準自我要求，將市政做得更好，「朝著侯友宜市長規劃的城市永續發展願景邁進，市府團隊一定會戮力打造新北市成為市民很有感的國際化城市」。

「罷免侯友宜」社團原本的管理員突發文表示「轉移管理權限」，沒多久後社團被暫停使用。（圖翻攝自臉書社團「罷免侯友宜」）

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