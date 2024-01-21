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新北議會臨時會綠將提案侯報告 藍願協商、白籲回歸議事目的

新北市議會臨時會開議在即，綠營將提動議請侯友宜進議會報告。圖為侯友宜去年赴議會備詢時受訪畫面。（資料照）

新北市議會臨時會開議在即，綠營將提動議請侯友宜進議會報告。圖為侯友宜去年赴議會備詢時受訪畫面。（資料照）

2024/01/21 17:53

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜參選總統失利後回歸市府，矢言市政將「加倍奉還」，市議會23日起將舉行第4次臨時會，議會民進黨團總召鄭宇恩說，侯應將施政報告與今年度預算說明還給民眾，黨團會提出動議。國民黨團書記長廖先翔指出，黨團不對侯進議會報告與否預設立場，會盡量與綠營協商。民眾黨議員陳世軒認為，過去沒有臨時會市長來報告的例子，盼專注於臨時會審議基金預算的目的。

市議會將從1月23日至2月1日間舉行第4屆第4次臨時會，鄭宇恩指出，侯友宜請假參選113天，今年度的總預算完全未負起責任向市民說明，如今侯友宜回歸市府，起碼要把該做的預算說明、施政報告還給民眾，黨團將在確認議程時就此提出動議。

綠營曾籲侯友宜修復府會關係，鄭宇恩說，侯友宜若赴議會報告，可視為「遞出橄欖枝」，也希望他報告後向議員致意，有利於他在剩餘任期推動市政；議員辦會勘旨在處理民眾大小事，但局處不配合議員會勘至今她仍有耳聞，責任最終會由市長概括承受，盼侯向各局處說明。

廖先翔指出，綠營希望侯友宜赴議會報告，黨團會在開議前盡量與綠營協商，藍營不會對侯友宜是否要進議會一事預設立場，重點是希望議事和諧，選舉已經落幕，盼藍綠雙方達成共識，使議會回歸正常運作，藍營尊重綠營的意見，但不可能照單全收，仍需討論；今年度基金預算尚未審議，他盼臨時會能將基金如期審畢。

陳世軒說，據他了解，臨時會沒有市長來議會報告的先例，臨時會本質應該是處理尚未審議完畢的預算，他認為仍應專注在臨時會原本的目的，希望因選舉而產生的紛爭休止，使議事順利進行；若侯友宜同意赴議會報告，他予以尊重，也期望侯友宜實踐諾言，對市政「加倍奉還」，全力拴緊市政螺絲、推動各項建設。

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