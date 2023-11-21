柯文哲蘆洲站台！李有宜劍指綠營林淑芬

柯文哲（中）出席黨籍立委參選人李有宜（左2）競選總部成立大會。（劉信德攝）

2023/11/21 21:34

〔記者闕敬倫／新北報導〕台灣民眾黨力拚立委席次，李有宜代表挑戰新北第二選區（五股、蘆洲、三重16里）立法委員，民眾黨黨主席柯文哲、前台北市長黃珊珊今（21）日晚出席聯合競總成立大會，幫李有宜站台造勢，現場約有300多名支持者。李有宜致詞時劍指現任立委林淑芬，強調自己會像新北市長侯友宜一樣「好好做事情」，甚至做得更好。

柯文哲傍晚抵達蘆洲聯合競選總部，隨後搭車到蘆洲忠義廟參拜，並與當地里長交流。據了解，柯在座談期間，頻向在地人士推薦立委參選人李有宜，呼籲「給年輕人一個機會」。

柯在座談後，走上舞台發表20多分鐘，並列舉近年雞蛋、光電、口罩、疫苗、快篩等議題，指控執政黨貪污、舞弊事件頻傳，向台下喊話「地方需要做出改變」。

李有宜表示，過去20、30年來，新莊、林口、板橋等地區進步飛速，三蘆、五股卻是原地踏步，三蘆地區人口超過20萬，公、私有及路邊停車格加起來僅有5851個車位，且有超過6成以上人口居住在30、40年以上四或五層的老舊公寓，居民每天都為停車所苦，如果她當選立委，首先會全力爭取建停車空間。

李有宜說，三蘆、五股地區有非常多社區都是海砂屋，過去20、30年來都更速度進展緩慢，且容積獎勵硬生生比新莊、板橋還要低，若她當選立委，一定盡全力推動都市更新危老。

李有宜指出，五股交流道每天上、下人口高達30萬人，改善工程因新北市議員陳世軒監督才開始，再看五泰輕軌吵了這麼久，到現在還沒開工，真的太離譜了。

李有宜批評，三蘆、五股地區建設少、改變少，現任立委愧對人民、愧對地方，她希望大家能給新人一個機會，出來改變、爭取更多好建設，為人民服務，「前面立委做不好、做不到的地方，換李有宜來做。」

李有宜向台下支持者喊話幫忙宣傳三件事，第一是「李有宜是會計師」，對中央預算非常熟悉，柯文哲所提到貪汙、舞弊事件，她當選後會強力監督中央預算，且會爭取地方建設；第二是「李有宜曾在美國國會工作」，幫助紐約爭取交通及都更建設，這就是三蘆、五股最需要的，懇請鄉親讓她有機會能將國際經驗帶回台灣，服務地方。

「我的名字叫李有宜，不是侯友宜，但是我也會好好做事情，而且會秉持柯主席的精神，一定做得比侯友宜還要好！」李有宜向台下喊話，拜託大家「總統支持柯文哲，中和立委支持邱臣遠，三蘆、五股立委支持李有宜」。

柯文哲進場時與支持者握手致意。（劉信德攝）

柯文哲傍晚抵達蘆洲聯合競選總部，隨後搭車到蘆洲忠義廟參拜，並與當地里長交流。（闕敬倫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法