嗆賴清德如何務實台獨、2025停核能？柯文哲：總統辯論會問

柯文哲（中）說，總統辯論時會問賴清德：如何在美國反對台獨的情況下務實推動台獨？2025年非核家園目標，是否有可能屆時把核能停掉？ （記者劉信德攝）

2023/11/21 20:49

〔記者黃子暘／新北報導〕民眾黨主席柯文哲今天到新北市蘆洲區，出席黨籍立委參選人李有宜競選總部成立大會，他致詞說，民進黨有兩個神主牌，分別是「台獨」與「反核」，他預告，總統辯論賽時將會對民進黨總統參選人賴清德提問，如何在美國反對台獨的情況下務實推動台獨，以及2025年非核家園目標，是否有可能屆時把核能停掉？

媒體大陣仗守候在外，等待聯訪，柯文哲一下車，旋即有人為他掛上寫有總統候選人的紅色背帶，不過，柯文哲到造勢場合時已經把背帶拿掉。

柯文哲致詞說，針對民進黨的兩塊神主牌，他在總統辯論會要問賴清德兩個問題，首先，美國政府明確表態不支持台獨，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格也透過記者會聲明，請問賴清德要如何務實推動台獨？第二，針對非核家園目標，2025年是否可能把核能停掉？

他說，停掉核能最大的問題是缺電，政府為了要達成非核家園目標，急著發風電、光電，砸了大錢投資，所以引發88槍等弊案，若重新來過，讓風電、光電按正常速度發展，等發電量夠再停掉核電就沒事；台電2年虧損4千億，已經是債留曾孫。

柯文哲指出，他曾支持過民進黨，當初看到民主前輩奮鬥，十分感動，沒想到民進黨執政後貪污腐敗這麼快，雞蛋、光電、口罩、疫苗、爐渣、快篩都爆發弊案，8400億前瞻建設預算大家也只記得也爆發爭議的新竹市立棒球場，多次爆發弊案，民眾很難原諒。

柯文哲說，他去年選舉罵前衛生福利部長陳時中，疫情已經在死人，卻還擋BNT疫苗護航高端，這是良心問題，賺這種錢，子孫不會好，他的理念就是公開透明，若他來做（總統）很簡單，非國家機密的開會紀錄都上網公開，所有BOT公布評審委員名單。他也嘲諷，為何民進黨敢封存疫苗合約30年？因為蔡英文的論文也封存30年，有樣學樣。

「不敢說我們不會貪污」，柯文哲主張，他們不相信個人、相信制度，政治沒那麼難，只要保持良心、不要貪污、認真做事、不要有太強意識形態，堅定前進，國家就會變好，沒有道理30年前「台灣錢淹腳目」，現在變成青年買不起房。

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