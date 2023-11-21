出席新北義消第24屆週年慶 侯友宜：建設更完整救災救護體系

侯友宜出席新北市義勇消防總隊救護大隊第24屆週年慶。（記者董冠怡攝）

2023/11/21 20:07

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市義勇消防總隊救護大隊第24屆週年慶今天（21日）於新莊區舉行，國民黨總統參選人侯友宜致詞感謝義消救護團隊的辛勞，挽回2307條人命，非常了不起，他說，這段時間雖然請假，但仍關心市政，新北就是台灣的縮影，只有新北做得好還不夠，有賴中央施政不分藍綠，為全國建設更完整的救災救護體系，讓全民更安全。

侯友宜下午開完臨時記者會後，傍晚直奔新莊出席活動，進場走紅毯受到熱烈歡迎，還有與會者獻花致意，展現高人氣。

「我要用誠信、務實的精神，努力守住台灣安全。」侯友宜說，兩岸狀況非常不好，3年前共機擾台130架次，如今變成4000架次，只要不小心擦搶走火，又不對話交流，「台灣一夕之間就會跟以巴戰爭、俄烏戰爭一樣，發生戰爭衝突，損失更多條人命」，而保衛國家是警察出身的他一輩子的責任。

侯友宜說，「我絕對可以讓兩岸建構和平基礎」，讓兩岸在教育、文化、宗教對話，大家好好溝通，才有辦法過上平安好日子。當選總統後，在兩岸一定會採緊密合作，堅持民主自由制度、反對一國兩制與台獨，遞出和平橄欖枝，也讓美中關係下的台灣勇敢走出自己的路。

侯友宜進場受到夾道歡迎。（記者董冠怡攝）

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