新北13善團響應好日子大平台 合捐258台輪椅

土城鳳靈慈愛同心會等13單位聯合捐贈258台輪椅給新北市政府。（記者翁聿煌攝）

2023/11/21 17:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市土城區鳳靈慈愛同心會、牙醫師公會全聯會、北醫牙醫校友會及中和同濟會等13個單位，再次響應新北市好日子愛心大平台，於21日聯合捐贈258台輪椅，總計5年來已聯合捐贈888台輪椅、245台助行器和1台氧氣製造機，希望集眾人之力，關懷失能長輩及身心障礙朋友。

土城鳳靈宮宮主黃妙鳳表示，該宮主祀準提佛母，以慈悲濟世為懷，並成立鳳靈慈愛同心會，從2019年起至2022年4年間，聯合其他單位，已捐贈630台輪椅、245台助行器及1台氧氣製造機，這次捐贈數量258台輪椅，是信徒在宮中擲筊請示佛母，後來才發現累計888台，是希望所有使用者，無論健康或家庭生活都能「發、發、發」。

新北市府秘書長邱敬斌表示，新北市截至2023年10月止，身障者人口有17萬8510人，老年人口有71萬9858人，對於輔具的需求很高，尤其是輪椅，不僅肢體障礙者，年老失能長輩也需要，感謝每一個捐贈單位和功德主，就像人間佛菩薩。

邱敬斌也提到，新北市輔具資源中心係全國唯一公辦公營，輔具服務成果全國第一，不僅創立輔具超音速，讓有需求者，透過合約輔具廠商提出申請，一核定即可購買，由廠商幫忙申請補助，免墊款；另外每年媒合一萬多件的二手輔具，經清潔消毒維修後，免費媒合給民眾。這次所受贈的輔具，將交由輔具中心運用。

13個聯合捐贈單位除鳳靈慈愛同心會、土城無極鳳靈宮外，尚包括中華民國牙醫師公會全聯會、台北醫學大學牙醫校友會總會及新北市分會、中和同濟會第38屆會長林演國暨全體、土城區延吉社區發展協會、祐鼎國際公司、耀宏儀器、新洋電器、友福長照機構、新莊道祖宮慈善會及中華上永好讚會等。

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