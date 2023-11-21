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還原協商過程「沒堅持當正的」 侯友宜：怕輸就落跑會被笑死

國民黨總統參選人侯友宜21日下午針對藍白合舉行記者會表示，希望22日把9份民調重新檢視並全程公開直播，讓各方的支持者能心服，把藍白合未完成的最後一哩路好好走完。（記者羅沛德攝）

國民黨總統參選人侯友宜21日下午針對藍白合舉行記者會表示，希望22日把9份民調重新檢視並全程公開直播，讓各方的支持者能心服，把藍白合未完成的最後一哩路好好走完。（記者羅沛德攝）

2023/11/21 17:24

〔記者許倬勛／新北報導〕「藍白合」瀕臨破局，國民黨總統參選人侯友宜今下午開記者會，透露民眾黨主席柯文哲致電給他，釋出善意表示「藍白要不要再談一談」，侯友宜除提出雙方各派專家檢視民調，也還原政黨協商過程，強調自己從沒堅持要當正的，「若怕輸了就落跑，那會被人笑死」。

11月24日是總統登記截止日，意即藍白合的最後截止日，侯友宜提出最新主張，呼籲明天民眾黨派出兩位民調專家，另兩名學者由前總統馬英九、國民黨主席朱立倫指派，在2對2的公平情況下，重新審視先前11月7日至17日所做的9份民調，包括其中3份白營要求擱置的民調，全程公開直播。

侯友宜說，當初政黨協商的6項協議說得很清楚，大家都有簽名，希望能按照先前的基礎繼續往下把最後一哩路走完、也就是民調誤差範圍的爭議討論完，若他輸了甘願當副手，他也從沒堅持過要當正的，侯更強調「如果說怕輸了不願意走下去，那會被人笑死」。

對於爭論不休的「6％」爭議，侯友宜厲聲說「這話不能亂說，不能用6％污辱所有人的人格」，他強調在政黨協商過程中，從頭到尾都沒有6％這件事，合作要講究誠信、要講求事實。

媒體追問今日記者會是否代表最後通牒？侯友宜說，朋友之間沒有最後通牒，總統登記截止日是中選會規定，但談合作當然不可能等到24日之後，侯更比喻「就像辦案沒有『先期破案』」，他會盡全力促成合作，他一直以來都保持最大善意，強調雙方談合作迄今，都沒有談過副手人選，侯還打趣說「也許柯文哲和很多人談過」，但自己保持著誠信正直的原則，只要能成就政黨輪替的大局，再多的責難都能忍。

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