王義川帶球桿輔選吳崢 猛批張智倫家族透天違建高球練習場

民進黨全國不分區立委被提名人王義川，為吳崢助選，拿出高爾夫球桿揮擊，嘲諷對手張智倫家族蓋違建高球練習場。（記者翁聿煌攝）

2023/11/21 12:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市中和區立委參選人張智倫家族遭爆有違建，頂樓加蓋成高爾夫球練習場，張家今天雇工拆除，民進黨中和區立委參選人吳崢批評張家知法犯法，視公安及法律為無物；民進黨不分區立委被提名人王義川為吳崢站台，拿出高球桿作勢要打高爾夫，嗆聲張家應該開放場地給他打球。

張智倫父親、前立委張慶忠遭媒體爆料，指張家位於中和四號公園旁的透天厝，頂樓違建加蓋成高爾夫球練習場，市府卻視而不見，張智倫昨晚回應，該違建是1991年興建，依法於1996年以前既存違建屬於暫緩拆除，不過為平息爭議，他21日就會雇工拆除。

吳崢今由王義川陪同赴中和福和市場掃街，吳崢表示，張慶忠是國民黨權貴世家，在中和把房子頂樓蓋成違建，大家當然都聽過頂樓違建，但沒有想到違建用途居然是拿給張家做一個私人空中高爾夫練習場，中和真的是沒有看過任何一個人把自家樓頂改建成私人空中高爾夫練習場，讓張家在裡面舒適的推小白球、練高爾夫，把公共安全、法律法規視為無物。

王義川則說，今天首次見識到台灣史上最厲害高爾夫練習場就在中和的頂樓違建中，民眾黨主席柯文哲母親「柯媽媽」是拿來曬衣服；立委參選人廖先翔「汐止廖家」是為了父親要種田；張慶忠家族最厲害，那麼多土地與房子，要蓋高爾夫球場就去蓋，居然在自家頂樓蓋。

王義川現場也拿出高爾夫球桿當道具，試著揮桿表示，他今天帶這支球桿來，張家應該把球場開放讓他打一下，「我很久沒打球了」，張智倫家、國民黨汐止區立委參選人廖先翔家及北海岸藍委洪孟楷洪家，稱為新北三爸寶，每個面對質疑都說，「那是我爸的事情，問我幹嘛？」，全部都推給父親，其實政二代也不是壞事，只是出了事就要推給父親。

民進黨中和區立委參選人吳崢批評對手張智倫家族利用特權蓋違建。（記者翁聿煌攝）

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