贈「斬妖除魔劍」 吳宗憲陪同洪孟楷登記
〔記者董冠怡／新北報導〕今天是第11屆立法委員選舉登記申請第2天，截至中午12時，新北市立委參選人僅國民黨第一選舉區洪孟楷、第五選舉區洪佳君、第11選舉區羅明才及第8選舉區民眾黨邱臣遠、第9選舉區民進黨莊銘淵5人前往選舉委員會登記。其中，藍營不分區安全名單第6順位吳宗憲致贈「斬妖除魔劍」給洪孟楷，並表示尊重恩恩爸對他的批評，請他節哀並保重身體。
國民黨新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口及泰山區）立委參選人洪孟楷在同黨不分區安全名單陳菁徽、吳宗憲陪同下完成登記。兩人各別送給洪孟楷「斬妖除魔劍」和「黃金戰袍」。洪孟楷表示，3人都具專業、高學歷、高EQ且身段柔軟，他會一一揭開民進黨執政期間掩蓋的黑箱、弊案，呼籲選民支持他也再給藍營一點整合時間，唯有團結才能達成政黨輪替的目標。
關於恩恩爸批評，吳宗憲列名國民黨不分區安全名單，彷彿是在他們一家胸口又插一刀，吳宗憲說，昨天已回應過，相關法律程序已走完，也能體會恩恩爸痛失愛子的心情，如果恩恩爸是他的好朋友，可能會抱著一起痛哭，請對方節哀、保重身體，並尊重恩恩爸對他的批評。此外，媒體詢問陳菁徽，前藍委黃昭順是她的母親，如何看待政二代與母親過往爭議，她僅表示下午至中央黨部記者會再答覆。
民眾黨新北市第八選區（中和區76里）立委參選人邱臣遠一早也現身新北市選舉委員會，同黨台北市議員黃瀞瑩致贈幸運物「可達鴨」，立委賴香伶、張其祿則送上菜頭與蒜苗，象徵「好彩頭」及「凍蒜」。邱臣遠表示，選舉至今始終未背棄「中和邱臣遠，幸福真永遠」的選戰口號，即便面對對手鋪天蓋地的攻擊亦然，致力用正能量打拚這場「不對稱戰役」，隨著選舉時間倒數，會加倍努力爭取選民支持。