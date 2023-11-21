贈「斬妖除魔劍」 吳宗憲陪同洪孟楷登記

吳宗憲致贈斬妖除魔劍給洪孟楷。（記者董冠怡攝）

2023/11/21 13:28

〔記者董冠怡／新北報導〕今天是第11屆立法委員選舉登記申請第2天，截至中午12時，新北市立委參選人僅國民黨第一選舉區洪孟楷、第五選舉區洪佳君、第11選舉區羅明才及第8選舉區民眾黨邱臣遠、第9選舉區民進黨莊銘淵5人前往選舉委員會登記。其中，藍營不分區安全名單第6順位吳宗憲致贈「斬妖除魔劍」給洪孟楷，並表示尊重恩恩爸對他的批評，請他節哀並保重身體。

國民黨新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口及泰山區）立委參選人洪孟楷在同黨不分區安全名單陳菁徽、吳宗憲陪同下完成登記。兩人各別送給洪孟楷「斬妖除魔劍」和「黃金戰袍」。洪孟楷表示，3人都具專業、高學歷、高EQ且身段柔軟，他會一一揭開民進黨執政期間掩蓋的黑箱、弊案，呼籲選民支持他也再給藍營一點整合時間，唯有團結才能達成政黨輪替的目標。

關於恩恩爸批評，吳宗憲列名國民黨不分區安全名單，彷彿是在他們一家胸口又插一刀，吳宗憲說，昨天已回應過，相關法律程序已走完，也能體會恩恩爸痛失愛子的心情，如果恩恩爸是他的好朋友，可能會抱著一起痛哭，請對方節哀、保重身體，並尊重恩恩爸對他的批評。此外，媒體詢問陳菁徽，前藍委黃昭順是她的母親，如何看待政二代與母親過往爭議，她僅表示下午至中央黨部記者會再答覆。

民眾黨新北市第八選區（中和區76里）立委參選人邱臣遠一早也現身新北市選舉委員會，同黨台北市議員黃瀞瑩致贈幸運物「可達鴨」，立委賴香伶、張其祿則送上菜頭與蒜苗，象徵「好彩頭」及「凍蒜」。邱臣遠表示，選舉至今始終未背棄「中和邱臣遠，幸福真永遠」的選戰口號，即便面對對手鋪天蓋地的攻擊亦然，致力用正能量打拚這場「不對稱戰役」，隨著選舉時間倒數，會加倍努力爭取選民支持。

新北市第5選舉區立委參選人洪佳君在夫婿黃志雄陪同下完成登記。（記者董冠怡攝）

新北市第11選舉區立委參選人羅明才今上午前往新北選委會登記。（記者董冠怡攝）

新北市第8選舉區立委參選人邱臣遠在台北市議員黃瀞瑩等人陪同下現身選委會。（記者董冠怡攝）

新北市第9選區（永和、中和秀安地區）立委參選人莊銘淵身著全套工兵服裝前往會場登記，場外則有巨型動物人偶「陸戰工兵團」心戰官阿喵、特戰官阿熊與兩棲官阿蛙助陣，相當吸睛。（莊銘淵團隊提供）

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