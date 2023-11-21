公布打詐政見 侯友宜︰犯罪所得超過定額加重其刑二分之一

國民黨總統參選人侯友宜21日至新北板橋出席「侯友宜來改變-打詐政策發布」活動。 （記者羅沛德攝）

2023/11/21 13:01

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今（21）日公布打詐政見，分為「騙得越多、關得越久」、「部會整合，組建打詐交叉火網」、「加強兩岸及國際共打機制」三大方向，細項則包含對詐騙案犯罪所得超過定額者加重刑責、完善數位平台個資保護、兩岸與國際情報共享打擊詐騙等。侯友宜說，民進黨對詐騙視而不見，數位發展部等5個部會對打詐責任互相推諉，他來當總統，一定打擊政治詐騙、經濟詐騙。

侯友宜、國民黨立委參選人林國春與葉元之、多名里長，以及詐騙案受害者等相關人等出席活動；受害者劉小姐遭騙千萬元，現場安排她向侯友宜發言求助，劉小姐顫抖、哽咽表示，侯友宜是她最後希望，隨後哭到無法自已，侯友宜立刻起身安慰。

侯友宜指出，詐騙害多少人家破人亡，今年1到10月份有約3萬件騙案，還有許多受害人因怕「丟臉」而不敢報案，劉小姐則是向林國春求助，目前已經聯絡相關司法單位介入調查辦理。侯友宜斥責，每項事情若都要找民代才能處理，政府到底在幹嘛？民進黨政府對詐騙視而不見，執政者行為不正、官商勾結，風氣不好，大家「想空想縫」也去騙。

「講到這個我就氣」，侯友宜語氣激昂地表示，打詐國家隊、數發部、金融監督管理委員會、內政部、法務部5個單位對打詐「踢皮球」，都推給警察，沒有這回事，打詐要提出具體做法，因此他倡議「騙得越多、關得越久」，詐騙犯罪所得超過定額，無論個人或組織，皆加重刑責二分之一；至於提供人頭帳戶者，若再犯提高刑責二分之一，未來也可進一步研擬一定期限限制開戶；此外，地下匯兌金管會「都沒在管」，虛擬貨幣也很多，所以他倡議加強控管不明金流及地下匯兌。

部會合作上，侯友宜說，他若當選，會自己去了解各部會合作狀況，整合相關部會資源，杜絕互踢皮球陋習，而數發部也理應協助，助政府完善數位平台個資保護，他也倡議管控查核網路（社群媒體）詐騙資訊、建立虛擬貨幣及第三方支付監管制度。

侯友宜表示，兩岸不通，兩邊騙來騙去，他主張加強兩岸合作打擊犯罪，也要與國際間互相合作，情報共享、聯手查緝，不讓詐騙犯遊走。

侯友宜也表示，165反詐騙專線就是他成立的，懇請鄉親支持他當選總統，並支持林國春、葉元之當選立委，他們一定致力打擊政治詐騙、經濟詐騙。

國民黨總統參選人侯友宜21日至新北板橋出席「侯友宜來改變-打詐政策發布」活動，現場一名遭到臉書投資詐騙的受害當事人劉小姐下跪求情，對侯友宜哭喊「請市長救救我們」、「市長是唯一的希望」。 （記者羅沛德攝）

侯友宜公布打詐政見，記者會現場也安排詐騙案受害者劉小姐發言，她哭到無法自已。（記者黃子暘攝）

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