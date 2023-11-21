深情苦盼柯文哲「一句話」 侯友宜：等你到最後一秒定生死

侯友宜受訪向柯文哲深情喊話「我會等你到最後一刻、等你一句話，想通只在一念之間」、「最後一秒決定自己的生死」不輕易鬆口副手備案，希望柯能回頭攜手合作。（記者羅沛德攝）

2023/11/21 11:47

〔記者許倬勛／新北報導〕總統登記截止日僅剩三天，「藍白合」瀕臨破局，迄今喬不攏合作方案，國民黨總統參選人侯友宜仍不放棄最後希望，今受訪向民眾黨主席柯文哲深情喊話「我會等你到最後一刻、等你一句話，想通只在一念之間」、「最後一秒決定自己的生死」不輕易鬆口副手備案，希望柯能回頭攜手合作。

「藍白合」眼看要走上歧路，雙方隔空叫板不斷，外傳國民黨、民眾黨都各有選到底的備案，明天是國民黨中常會，會議內容包括提名副手人選，媒體問及侯友宜的副手人選，他強調仍朝藍白合方向努力，柯文哲常說「最後三十秒最決定」，而他是「一秒決定自己的生死」，既然有六成民意期待雙方合作，他也會等柯文哲到最後一刻，想通只在一念之間。

有關民調的認知誤差，柯文哲兩度與鴻海創辦人郭台銘商討，侯友宜說，柯文哲對統計學很了解，應不用找郭台銘惡補，且政黨協商當天，柯在國民黨主席朱立倫、前總統馬英九及眾多幕僚見證下簽名，但柯辦卻說了「要求被讓6％」，令人非常遺憾，希望不要再誤導視聽、發表不實言論。

前立委郭正亮認為藍白合攸關兩岸安全，最後決定權在柯文哲的一念之間？侯對此表示，藍白合作要拿出誠信才能面對人民的期待，希望大家合作才能達成政黨輪替，讓台灣能夠繁榮永續安定穩定走下去，他從頭到尾都是抱持這樣的心意，而他更期待的是柯文哲最後的一念之間，到底藍白要不要合，等他的一句話。

國民黨總統參選人侯友宜21日至新北板橋出席「侯友宜來改變-打詐政策發布」活動，受到現場支持者熱情歡迎。（記者羅沛德攝）

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