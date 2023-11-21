開拆了！張智倫之父張慶忠頂樓違建 自行僱工拆除

國民黨新北市中和區立委參選人張智倫3層透天住宅建物被媒體爆料頂樓加蓋違建，當成室內高爾夫練習場，張智倫澄清建物是父親前立委張慶忠所有，目前是哥哥居住，今晨已火速自行僱工拆除。（記者翁聿煌攝）

2023/11/21 09:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市中和區立委參選人張智倫之父、前立委張慶忠位於中和區安樂路的自有3層樓透天建物被媒體爆料，於頂樓加蓋違建，並加掛圍網當成室內高爾夫練習場，張智倫今天（21日）上午隨即自行僱工拆除；張智倫也喊話民進黨總統參選人賴清德，身為國家副元首要為民表率，應拆除老家違建。

張智倫昨晚回應，媒體指稱的違建並非他所有，土地為父親張慶忠所有，目前是張智倫大哥居住，呼籲選舉不該選到「禍及家人」、「喪失人性」；他解釋，違建部分於1991年興建，早於新北市政府規定2009年6月25日前既存違建緩拆期限，因此「政治勢力龐大」的指控既「莫須有」且有「刻意誤導」之嫌。

張智倫表示，為平息爭議，將於21日一早自行僱工拆除違規增建設施，他也呼籲賴清德身為國家副元首，能為民表率，拆除老家違建。

今天上午9點不到，大批媒體記者就圍在中和4號公園旁的張慶忠住宅前等候，引起不少附近居民關切，張家僱請的工人9點10分攜帶拆除工具進入頂樓，當著媒體鏡頭面前從頂樓的綠色圍網開始拆除。

某週刊除了爆料張智倫家中這處違建，還指新北市工務局接獲檢舉後毫無作為；工務局回應，從未接獲檢舉，如今才從媒體報導得知，已主動派員到場會勘，並透過空照圖對照了解違建的興建時間，決定後續處理方式。

國民黨新北市立委參選人張智倫3層透天住宅建物被媒體爆料中和區透天厝頂樓加蓋違建，當成室內高爾夫練習場，張智倫澄清建物是父親前立委張慶忠所有，今晨已火速自行僱工拆除。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市立委參選人張智倫3層透天住宅建物被媒體爆料中和區透天厝頂樓加蓋違建，當成室內高爾夫練習場，工人上午從樓頂的綠色圍網開始拆除。（記者翁聿煌攝）

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