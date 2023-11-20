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家族被爆頂樓加蓋藏果嶺 張智倫：明早雇工拆除

國民黨立委參選人張智倫。（圖取自張智倫臉書粉專）

國民黨立委參選人張智倫。（圖取自張智倫臉書粉專）

2023/11/20 21:57

〔記者董冠怡／新北報導〕國民黨新北市中和區立委參選人張智倫被週刊報導，他的父親、前立委張慶忠位於中和區的透天厝頂樓加蓋，作為高爾夫練習場使用，而且投訴新北市政府被冷處理，並指張家以「看護」名義雇用移工，實際上是幫傭。對此，張智倫回應，明早雇工拆除違建設施；工務局則說，未曾接獲民眾陳情。

週刊報導，張家位於中和區四號公園附近、市值破億的透天厝，不僅頂樓加蓋，裝設高爾夫球擋網，室內還有模擬球場的草皮與坡道等設計，張慶忠的長子多次揹著球具進出，並指民眾投訴向新北市政府檢舉，質疑或許是因張慶忠及妻子、現任議員陳錦錠，「政治勢力龐大」，市府才未處理。

此外，週刊提到，張家被投訴非法雇用外籍移工，以看護名義雇用移工，但卻做幫傭的工作，可能是怕鄰居向勞動部、移民署檢舉，只在倒垃圾讓女移工出門。

張智倫表示，媒體指稱違建非張智倫所有，呼籲「選舉不該選到禍及家人、喪失人性」，並稱經了解，該違建於民國80年興建，早於新北市府民國98年6月25日以前既存違建緩拆期限，因此「政治勢力龐大」的指控，既莫須有且有刻意誤導之嫌。

不過，為平息爭議，張智倫說，明日一早8：40將雇工拆除違規增建設施，至於移工聘雇相關疑義，則強調非他所引發，就他所知是仲介協助當事人處理」，後續將依相關規定辦理。

工務局回應，有關媒體報導的頂加違建案，經查過去沒有民眾陳情的相關紀錄，拆除隊明日會派員現場勘查並依法辦理。

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