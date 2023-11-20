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連江縣立委選舉 民進黨參選人李問搶頭香完成登記

2024立委登記作業今天登場，圖為民進黨連江縣立委參選人李問（左4）今天下午搶頭香，完成連江縣立委選舉登記作業。（民進黨立委參選人李問提供）

2024立委登記作業今天登場，圖為民進黨連江縣立委參選人李問（左4）今天下午搶頭香，完成連江縣立委選舉登記作業。（民進黨立委參選人李問提供）

2023/11/20 17:33

〔記者俞肇福／新北報導〕2024立委選舉作業今天（20日）登場，民進黨連江縣立委參選人李問今天下午4點多前往連江縣選委會，搶得頭香正式完成登記；李問表示，他參選立委的精神，就是解決生活中所遇到的問題，帶動馬祖的進步。

據了解，爭取4連霸立委的國民黨立委陳雪生，將於明天（21日）早上11點前往連江縣選委會辦理登記：至於民眾黨連江縣立委參選人曹爾凱登記作業，可能是明後天登記。

第二次投入連江縣立委選舉的民進黨立委參選人李問表示，他過去5年來居住在馬祖，這幾年來落地生根，馬祖讓他有歸屬感，馬祖已經成為他的家。

李問說，馬祖充滿發展潛力，可是生活中卻仍然有許多不便利的地方。做為一個居民，他想盡一份心力幫忙解決問題、不能迴避，從居民角度出發，讓馬祖的生活品質更好。

李問表示，馬祖鄉親最常提到的問題，就是交通和醫療。他競選立委的兩大政見，第一是建立馬祖直飛高雄的航線，馬祖直飛高雄、發展潛力無窮。第二是連江縣立醫院升級中央的衛福部部立醫院，提升在地的醫療品質和能量，看病不用欠人情。

另外，還有很多攸關民生的政策、急需解決的問題，例如提高兩岸小三通的帶貨量、飛機增加淡季航班、爭取飛機票居民票半價、或是全面檢討用地規劃，解決缺工缺地問題。

李問說，馬祖有這麼多問題要解決，現任立委陳雪生長期掌權20年，卻長期怠惰失職。立委的職責，要在國會質詢和擬定政策，才能改善鄉親的生活、維護眾人的權益。可是陳雪生做了這麼久，表現如何呢？

陳立委長期在國會殿堂胡言亂語，質詢荒腔走板、錯誤百出，已經不是新聞。他不只在國會表現不佳，也很明顯已經失去服務的能力，長期下來已經影響馬祖鄉親的權益，阻礙馬祖的發展進步。

所以如果希望為馬祖解決問題，請大家投給李問一票，就是投給馬祖更好的未來一票！謝謝！

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