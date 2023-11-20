新北十三行博物館獲環教評鑑優異 推環教課程讓民眾體驗

位於新北市八里區十三行博物館，是北台灣首座考古博物館，也是新北市第一所獲得環境教育場域認證的博物館，在今年環境教育設施場所評鑑榮獲「優異」，為全國唯一獲得此殊榮的博物館。（圖為新北市政府十三行博物館提供）

2023/11/20 16:59

〔記者俞肇福／新北報導〕位於新北市八里區的十三行博物館，是北台灣首座考古博物館，也是新北市第一所獲得環境教育場域認證的博物館，在環境部今年環境教育設施場所評鑑榮獲「優異」，為全國唯一獲此殊榮的博物館。目前擁有4套環境教育課程，提供民眾體驗，可至博物館官網下載申請報名（網址https://reurl.cc/a4jZV7）。

十三行博物館自2016年取得環境教育設施場所認證，以「文化保存」為核心，強調文化資產的重要性，並將史前文化精神帶進現代生活。目前已開發「十三行文化與生活」、「十三行遺址文化層的秘密」、「鑽木取火」、「搶救十三行」4套課程，參與民眾不但可以在博物館內透過考古遺址出土文物、文化層界牆以及互動展示，認識距今1千多年前十三行文化內涵，還可以戴上VR頭盔，走進當年搶救發掘現場，在虛擬的研究室裡進行文物修復與煉鐵實驗。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，環境教育秉持「考古就是生活」的精神，拉近考古學、史前文化跟大眾之間的距離。課程中出現的「貝塚」與「灰坑」，就好比現代社會的「垃圾山」或「掩埋場」，民眾可以透過地層中不同時代的廢棄物，了解物種的消失與自然資源的變化。

新北市十三行博物館是北台灣首座考古博物館。圖為鑽木取火體驗課程。（圖為新北市政府十三行博物館提供）

十三行博物館在今年環境教育設施場所評鑑榮獲「優異」，為全國唯一獲得此殊榮的博物館。（圖為新北市政府十三行博物館提供）

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