為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

淡水男搶阿嬤金項鍊得手 搭小黃逃到桃園製造斷點仍被逮

新北市五股江姓男子搶奪一位阿嬤身上金項鍊，變賣後搭計程車逃竄新北、桃園躲避查緝，但仍被淡水警方逮獲。（記者吳仁捷翻攝）

新北市五股江姓男子搶奪一位阿嬤身上金項鍊，變賣後搭計程車逃竄新北、桃園躲避查緝，但仍被淡水警方逮獲。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/20 14:46

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水陳姓婦人外出購物剛走出社區就遭飛車搶匪搶走戴在身上的金項鍊，陳婦嚇得報案，警方循線以車追人，隔天在五股逮獲江姓搶匪，起出變賣金項鍊剩餘的近7000多元；警方查出，江嫌得手後，直奔五股變賣贓物，事後搭計程車到蘆洲、桃園等地，再逃回五股，為躲避查緝，光是計程車資就花了3000餘元，警方起出犯案衣物等證物，全案依法送辦，續追其餘犯行。

72歲陳姓婦人18日下午1時許外出買東西，但剛走到民族路社區口，就遭一名飛車搶匪從後扯下戴在脖子上、重約1兩的金項鍊，陳姓婦人隨後報警。

警方獲報，組成專案小組，調閱監視器畫面比對、以車追人，掌握40歲江男涉有重嫌，掌握江嫌得手後，搭計程車到五股區珠寶店銷贓，變賣3萬3080元，再搭計程車逃到蘆洲區長樂路、桃園區中正路、五股區成泰路三段577巷等處躲藏，警方向士檢聲請拘票獲准。

警方過濾監視器，掌握江嫌消失在成泰路三段577巷內，埋伏一日，趁他下樓買飯時，當場拘提到案，扣得贓款6900元、犯案時穿著愛迪達品牌衣、褲等證物。

警方詢問江嫌將2萬餘元贓款花到哪去，他辯稱拿去計程車、還債、酒店玩樂，警方詢後依搶奪罪移送法辦，擴大追查江嫌犯行。

新北市五股江姓男子到淡水搶奪阿嬤身上金項鍊，變賣後搭計程車逃竄新北、桃園躲避查緝。（記者吳仁捷翻攝）

新北市五股江姓男子到淡水搶奪阿嬤身上金項鍊，變賣後搭計程車逃竄新北、桃園躲避查緝。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
簽地下運彩欠500萬賭債！男搶劫銀樓金項鍊 火速被逮
2023/10/14 10:40

簽地下運彩欠500萬賭債！男搶劫銀樓金項鍊 火速被逮
他搶樓金項鍊連上3間酒店狂歡 25萬贓款2天喝剩3千元
2023/10/03 15:53

他搶樓金項鍊連上3間酒店狂歡 25萬贓款2天喝剩3千元

60歲男星大談老少戀寵嫩妻 驚人竟靠這關鍵
巴西3少年搶劫為躲避刑責 竟將整條金項鍊「吞下肚」
2023/04/26 22:23

巴西3少年搶劫為躲避刑責 竟將整條金項鍊「吞下肚」
新北婦被男子問路騷擾 返家驚覺金項鍊遭搶
2019/05/25 16:14

新北婦被男子問路騷擾 返家驚覺金項鍊遭搶

最後倒數！三陽汰舊換新現省23,800
男遭痛毆5兩多金項鍊遭搶？警方釐清偵辦中
2017/09/13 11:38

男遭痛毆5兩多金項鍊遭搶？警方釐清偵辦中
新北市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播