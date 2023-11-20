淡水男搶阿嬤金項鍊得手 搭小黃逃到桃園製造斷點仍被逮

新北市五股江姓男子搶奪一位阿嬤身上金項鍊，變賣後搭計程車逃竄新北、桃園躲避查緝，但仍被淡水警方逮獲。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/20 14:46

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水陳姓婦人外出購物剛走出社區就遭飛車搶匪搶走戴在身上的金項鍊，陳婦嚇得報案，警方循線以車追人，隔天在五股逮獲江姓搶匪，起出變賣金項鍊剩餘的近7000多元；警方查出，江嫌得手後，直奔五股變賣贓物，事後搭計程車到蘆洲、桃園等地，再逃回五股，為躲避查緝，光是計程車資就花了3000餘元，警方起出犯案衣物等證物，全案依法送辦，續追其餘犯行。

72歲陳姓婦人18日下午1時許外出買東西，但剛走到民族路社區口，就遭一名飛車搶匪從後扯下戴在脖子上、重約1兩的金項鍊，陳姓婦人隨後報警。

警方獲報，組成專案小組，調閱監視器畫面比對、以車追人，掌握40歲江男涉有重嫌，掌握江嫌得手後，搭計程車到五股區珠寶店銷贓，變賣3萬3080元，再搭計程車逃到蘆洲區長樂路、桃園區中正路、五股區成泰路三段577巷等處躲藏，警方向士檢聲請拘票獲准。

警方過濾監視器，掌握江嫌消失在成泰路三段577巷內，埋伏一日，趁他下樓買飯時，當場拘提到案，扣得贓款6900元、犯案時穿著愛迪達品牌衣、褲等證物。

警方詢問江嫌將2萬餘元贓款花到哪去，他辯稱拿去計程車、還債、酒店玩樂，警方詢後依搶奪罪移送法辦，擴大追查江嫌犯行。

新北市五股江姓男子到淡水搶奪阿嬤身上金項鍊，變賣後搭計程車逃竄新北、桃園躲避查緝。（記者吳仁捷翻攝）

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