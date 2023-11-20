賴清德斥國民黨「白賊話」 侯辦反諷「信賴台灣」變「信賴習近平」

習近平向拜登否認中國計畫2027或2035年對台動武。圖為兩人15日在會談地點加州費羅麗莊園散步。（路透）

2023/11/20 14:35

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨總統參選人賴清德日前表示，中國領導人習近平向美國總統拜登否認2027年、2035年有出兵攻打台灣的計畫，證明「票投民進黨，青年上戰場」是「白賊話」，侯友宜競選辦公室發言人王敏旭回應，包括美國在內，全世界都對台海衝突高度警示，賴清德過去以西藏為例，認為兩岸就算簽和平協議也不可信，如今卻從「信賴台灣」變成「信賴習近平」，是否打臉自己？或是有收到民進黨「親中」立委趙天麟提供的可靠情資？

王敏旭指出，即便習近平否認2027、2035年動武消息，美國防部長奧斯丁仍說，拜習會不會改變美國武裝台灣的方向，遑論經濟學人雜誌早已將台灣列為全球最危險的地方，19日還有9架次共機進入台灣北部、中部及西南空域；全世界都在戒慎恐懼，賴清德卻指控國民黨在操縱恐懼，究竟是在演鬧劇還是諷刺劇？賴清德不能「親中親到失去警覺性」。

王敏旭也說，民進黨用意識形態治國，導致台海局勢兵兇戰危，賴清德自詡為務實台獨工作者，日前還說要走入白宮完成政治目標，為兩岸衝突埋下最不安的因子；賴清德與其污衊國民黨說「白賊話」，不如反省自己為何成為兩岸戰爭的導火線。

王敏旭表示，侯友宜提出「3D戰略」，著重強化國防戰備、提升自我防衛能力，以實力確保和平，也要在對等、尊嚴、友善前提下，透過交流增進理解，侯友宜的兩岸政策比賴清德的「信賴習近平」更能護台。

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