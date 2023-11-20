為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

賴清德斥國民黨「白賊話」 侯辦反諷「信賴台灣」變「信賴習近平」

習近平向拜登否認中國計畫2027或2035年對台動武。圖為兩人15日在會談地點加州費羅麗莊園散步。（路透）

習近平向拜登否認中國計畫2027或2035年對台動武。圖為兩人15日在會談地點加州費羅麗莊園散步。（路透）

2023/11/20 14:35

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨總統參選人賴清德日前表示，中國領導人習近平向美國總統拜登否認2027年、2035年有出兵攻打台灣的計畫，證明「票投民進黨，青年上戰場」是「白賊話」，侯友宜競選辦公室發言人王敏旭回應，包括美國在內，全世界都對台海衝突高度警示，賴清德過去以西藏為例，認為兩岸就算簽和平協議也不可信，如今卻從「信賴台灣」變成「信賴習近平」，是否打臉自己？或是有收到民進黨「親中」立委趙天麟提供的可靠情資？

王敏旭指出，即便習近平否認2027、2035年動武消息，美國防部長奧斯丁仍說，拜習會不會改變美國武裝台灣的方向，遑論經濟學人雜誌早已將台灣列為全球最危險的地方，19日還有9架次共機進入台灣北部、中部及西南空域；全世界都在戒慎恐懼，賴清德卻指控國民黨在操縱恐懼，究竟是在演鬧劇還是諷刺劇？賴清德不能「親中親到失去警覺性」。

王敏旭也說，民進黨用意識形態治國，導致台海局勢兵兇戰危，賴清德自詡為務實台獨工作者，日前還說要走入白宮完成政治目標，為兩岸衝突埋下最不安的因子；賴清德與其污衊國民黨說「白賊話」，不如反省自己為何成為兩岸戰爭的導火線。

王敏旭表示，侯友宜提出「3D戰略」，著重強化國防戰備、提升自我防衛能力，以實力確保和平，也要在對等、尊嚴、友善前提下，透過交流增進理解，侯友宜的兩岸政策比賴清德的「信賴習近平」更能護台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
郭台銘競辦：「郭柯配」、「柯郭配」、「郭柯合」等形式都有可能
2023/11/20 14:13

郭台銘競辦：「郭柯配」、「柯郭配」、「郭柯合」等形式都有可能
藍白幕僚互鬥！凌濤開轟黃珊珊：恐毀民眾黨誠信
2023/11/20 14:01

藍白幕僚互鬥！凌濤開轟黃珊珊：恐毀民眾黨誠信

聯邦超期貸 前三個月每月利息1塊錢
黃士修批侯友宜總要人讓他 質疑國民黨「不覺得丟臉嗎？」
2023/11/20 13:51

黃士修批侯友宜總要人讓他 質疑國民黨「不覺得丟臉嗎？」
邱良閱、丁學忠登記雲林山海線立委 藍營地方大咖都來了
2023/11/20 12:55

邱良閱、丁學忠登記雲林山海線立委 藍營地方大咖都來了

最後倒數！三陽汰舊換新現省23,800
肯定「賴蕭配」 綠委：唯一能帶領台灣繼續前進的組合
2023/11/20 12:36

肯定「賴蕭配」 綠委：唯一能帶領台灣繼續前進的組合
新北市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播