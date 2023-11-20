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板橋女駕駛過彎遭10名屁孩包圍砸車 警逮囂張雙煞送辦

新北市板橋區張姓女駕駛因行車糾紛，遭十名屁孩包圍、砸車，後埔派出所逮獲動手的董姓、李姓嫌犯送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋區張姓女駕駛因行車糾紛，遭十名屁孩包圍、砸車，後埔派出所逮獲動手的董姓、李姓嫌犯送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/20 12:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市張姓女子駕車途經板橋鬧區，因剪車過彎，阻擋對向直行5輛屁孩騎乘機車，引發屁孩們不滿，10人包圍住轎車，董嫌等人則擋在車頭，不讓張女開車離開還砸車，張女趁隙駛離，警方1分鐘內趕抵，從董嫌同伴追查到董男、李男2嫌，全案依妨害秩序、妨害自由、毀損罪嫌送辦。

47歲張姓女駕駛19日晚間駕駛汽車途經板橋忠孝路，要左轉重慶路口時，因急切跨越雙黃線，導致擋住直行的一群機車，5輛機車上十名屁孩隨即衝下車，圍住張女休旅車，董男與李男等人擋在車頭，不讓張女離去，張女緩緩加速，激怒董男等人，憤持安全帽猛砸其車頭，張女嚇得報案，趁隙脫困。

張女驚慌之際，後埔所警方1分鐘內趕抵，攔獲董嫌同夥，隨即在前方忠孝、實踐路口逮獲18歲董嫌及同夥19歲李嫌，董嫌被逮時，態度囂張，因涉犯多案，被警方逮捕帶回偵訊。

董嫌被逮後，辯稱一行人到新北耶誕城逛逛，結束後途經案發路段，不滿對方轉彎擋道，張姓女駕駛因違規過彎，遭惡煞包圍、阻擋，嚇得花容失色，警方告誡惡煞與友人，將董、李2嫌送辦；至於張女駕車違規穿越雙黃線部分，警方待確認違規事實，將開單舉發。

新北市板橋區張姓女駕駛因行車糾紛，遭十名屁孩包圍、砸車，後埔派出所逮獲動手的董姓、李姓嫌犯送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋區張姓女駕駛因行車糾紛，遭十名屁孩包圍、砸車，後埔派出所逮獲動手的董姓、李姓嫌犯送辦。（記者吳仁捷翻攝）

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