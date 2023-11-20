率新北12立委選將登記 賴清德：3票民進黨 台灣自然會贏

民進黨總統參選人賴清德（左四）、立法院長游錫堃（右三）陪同新北市的民進黨立委參選人登記，左一吳秉叡、左二蘇巧慧、左三張宏陸、右二羅致政、右一吳崢。（記者劉信德攝）

2023/11/20 11:19

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨總統參選人賴清德今（20）日赴新北市陪同12位黨提名區域立委參選人登記參選；賴清德表示，新北市人口最多，在選戰中扮演最關鍵角色，這次提名12位參選人符合跨世代、跨黨派、跨領域特質，相當周延；盼新北鄉親三票支持民進黨與提名的優質參選人，他也將推動國家希望工程，打造民主和平台灣、創新繁榮台灣、公益永續台灣。

立法院長游錫堃、立委參選人何博文、林淑芬、李坤城、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、吳崢、莊銘淵、吳琪銘、曾柏瑜、賴品妤，以及新北市議員戴瑋姍、李宇翔出席活動。

賴清德表示，從跨黨派而言，民進黨在中和提名曾為時代力量、現為無黨籍的吳崢，在新店則提名曾為綠黨的曾柏瑜（現為民進黨籍）；跨世代而言，爭取連任的吳秉叡、蘇巧慧、吳琪銘、羅致政、張宏陸、林淑芬都是績優立委，長期深耕國會，青壯世代則有何博文、李坤城、莊銘淵，何、李更是放棄議員連任展現決心，而太陽花世代則有吳崢、曾柏瑜、賴品妤爭取為民服務。

「第三，就跨領域說，更加周延。」賴清德表示，吳秉叡從政前是法官，蘇巧慧從政前是律師，吳琪銘從政前是路邊攤小吃攤販，堪稱小市民代言人，羅致政從政前是東吳大學政治系主任，張宏陸曾任板橋市長，林淑芬長期從事社會運動，何博文是媒體工作者出身，每一位參選人都充滿抱負，12位參選人展現跨領域特質。

賴清德喊道，希望鄉親三票支持民進黨，讓民進黨在新北贏、總統當選、立委開紅盤，國會過半，台灣自然就會贏，他將推動國家希望工程，打造民主和平台灣、創新繁榮台灣、公益永續台灣，透過與國會力量的結合，讓年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人擁有幸福、弱勢者得到照顧。

賴清德說，四年前、八年前，大家選擇總統蔡英文，選對的人、走對的路，希望2024年大家也能持續選對的人、繼續走對的路，持續壯大台灣。

民進黨新北市立委聯合登記造勢，參選人賴品妤代表揮球棒。（記者劉信德攝）

賴清德、游錫堃率新北市12為區域立委參選人聯合登記造勢，左起何博文、林淑芬、李坤城、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、吳崢、莊銘淵、吳琪銘、曾柏瑜、賴品妤。（記者劉信德攝）

尋求連任的立委吳秉叡（左）、蘇巧慧（右）完成參選登記。（記者黃子暘攝）

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