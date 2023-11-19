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城市「森林健身房」+1 新北中和嘉穗公園預計明年底完工

新北市政府規劃將中和嘉穗公園打造成城市「森林健身房」，由地方民眾及全國青年景觀競賽獲選學生共同參與設計，預計明年底完工。（記者賴筱桐攝）

新北市政府規劃將中和嘉穗公園打造成城市「森林健身房」，由地方民眾及全國青年景觀競賽獲選學生共同參與設計，預計明年底完工。（記者賴筱桐攝）

2023/11/19 15:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府綠美化環境景觀處推動「城市覓徑」計畫，結合公園周邊環境，營造都會區森林系公園，目前已完成5處，今年規劃將中和區嘉穗公園打造城市「森林健身房」，由地方民眾及全國青年景觀競賽獲獎學生共同參與設計，提供探險遊憩體驗場域，預計明年底完工。

農業局長李玟指出，為照顧市民身心靈健康，新北市府跨局處合作推動公園改善，已完工193座全齡特色共融公園，數量居全國之冠，同時推動「城市覓徑」計畫，結合公園周邊自然環境，以原有的地形、地貌改善步道系統，至今已完成5座都會森林系公園整建，提供市民美學休憩空間，方便各年齡層散步、運動，讓民眾不用到郊區，就能在城市中登山享受輕旅行。

李玟表示，今年規劃把中和嘉穗公園打造為城市「森林健身房」，由地方民眾及全國青年景觀競賽獲選學生共同參與設計，預計投入3500萬元經費整建，實踐「整座山，都是我的健身房」理念。

未來「森林健身房」大致分為兩區，其中一區以雛鳥離巢飛行訓練（離歸巢、振翅飛行、藏匿避敵）為概念，結合鳥巢平台，設置平衡木、擺盪繩、攀爬組合等設施，結合鳥巢平台，可訓練肢體協調功能。另一區則模仿松鼠行為，轉化為訓練設施，結合現況地形，串聯跳躍平台、攀爬網架、搖晃越索等，打造「松鼠林間賽道」，預計明年底完工。

新北市政府推動「城市覓徑」計畫，結合公園周邊環境，營造都會區森林系公園，圖為中和自強公園。（記者賴筱桐攝）

新北市政府推動「城市覓徑」計畫，結合公園周邊環境，營造都會區森林系公園，圖為中和自強公園。（記者賴筱桐攝）

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