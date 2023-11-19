推動新莊西盛大安變電所室內化 蘇巧慧揭進度

蘇巧慧與台電、台北捷運工程局及區公所人員，針對西盛變電所室內化工程開會討論。（蘇巧慧辦公室提供）

2023/11/19 15:17

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市新莊區西盛里大安變電所長期被居民質疑影響市容與安全隱憂，期望能夠室內化，立法委員蘇巧慧表示，配電工程牽一髮動全身，需先轉移變電所的負載，並將樹林區中正路、大安路沿線特高壓電塔、高壓電桿下地，近日邀集台電、台北捷運工程局及公所相關人員召開協調會，希望縮短施工期程。

蘇巧慧指出，台電將在鄰近的樹德一次變電所新增兩組變壓器，由捷運局、台電台北供電區營業處，分別代辦中正路、大安路配電管路工程，讓西盛變電所饋線可轉由樹德一次變電所供電，並將沿線配合捷運施作的特高壓電塔、高壓電桿全部下地，才能啟動西盛變電所室內化計畫。

蘇巧慧說，2020年也曾邀集台電會勘，爭取將樹林大安路及中正路沿線83根69KV高壓電桿地下化，當時配合樹林捷運高架工程，台北捷運局答應協助台電辦理中正路電桿下地工程，這次進一步協調相關單位，中正路、大安路電桿地下化工程與樹德一次變電所改建工程將同步進行，加快進度。

台電台北西區營業處副處長王清平說，樹德一次變電所改建工程已取得建照，正進行前期電線遷移，預計2027年底裝機完成；中正路、大安路電桿預計2028年底下地拔桿完工，希望能提前至2027年中。

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