中配在台面臨家庭問題無親屬後援 新北家庭中心助修補裂縫

翁錦雀（右）助陳小姐一家修補關係裂縫、承諾彼此扶持，讓她也感到相當窩心。（新北市教育局提供）

2023/11/19 14:25

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市中和區一位陳小姐是中國籍新住民，在台無親屬後援，孩子進入青春期後，常因教養觀念、婚姻關係與家人發生衝突，爭吵過後她更是倍感自責與無奈，市府家庭教育中心主任翁錦雀指出，陳小姐一家經市府高風險家庭服務管理中心社工確認需求與意願後，轉介至家庭中心接受諮詢，經老師翁錦雀細心引導，陳小姐一家感情轉趨融洽。

翁錦雀表示，陳小姐在台無親屬後援，當面臨婚姻關係衝突、教養觀念不一致、孩子學習和行為狀況頻繁發生時，家裏就經常上演火爆場面，氣氛很差，她也曾失控把孩子的手機、平板全摔壞，事後對此感到自責無奈。

翁錦雀說，她引導陳小姐審視自己在教養中的角色定位及困頓，近一步探討其原生家庭及童年經驗影響，協助覺察自我內心需求及現階段狀態，進而理解孩子的困難及需求，陳小姐逐漸從看重孩子的成績及學習成果，轉而關注孩子學習的困難，並給予支持與陪伴。

王瑞邦指出，陳小姐的孩子、先生也加入面談諮詢，找到家庭共識及面對衝突、維繫關係的方法，全家一起努力改善，最終從陳小姐沮喪地獨自到中心接受個別化服務諮詢，到最後全家三人牽手和樂離去，讓諮詢老師感到非常窩心。

陳小姐表示，很感謝家庭教育中心的協助，老師透過專業引導陪她走過難熬的每個階段，彷彿有了真摯盟友，她也找到了生活的出口及方向。

王瑞邦也說，中心多年來致力志工招募與培訓，提升專業知能期提供案家最佳服務，對社會安全網轉介的個案，皆依據案家需求提供多元的諮詢服務；中心亦辦理親職、婚姻等各類家庭教育團體及講座活動，有需求的民眾可撥諮詢專線（02）412-8185多加利用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法