趙少康砲打民眾黨︰國民黨大官怕得罪人 只有我敢講真話

中廣董事長趙少康砲打民眾黨。（記者董冠怡攝）

2023/11/19 13:49

〔記者董冠怡／新北報導〕國民黨新北市第10選區（土城、三峽）立法委員參選人林金結與總統參選人侯友宜三峽聯合競選總部今成立，同黨趙少康、謝龍介及韓國瑜等人均站台，氣勢高昂。林金結承諾會做聽見人民聲音的立委，趙少康則砲打民眾黨，強調國民黨大官怕得罪人，「只有我敢講真話！」

林金結一大早先至三峽祖師廟參香祈福，隨後在妻子陪伴下前往造勢大會，現場湧進數千民眾，紛紛揮舞國旗，高喊「凍蒜」，多個舞蹈團體也帶來精彩表演，氣氛熱烈。

林金結表示，自己2014年進入新北市議會，為土城區、樹林區、三峽區、鶯歌區爭取地方建設，並將4次共計逾400萬選舉補助款，全數捐出給國中小學生作為急難救助及助學金，同時細數任內政績，包含三鶯大橋改建、土城醫院籌建，以及推動土城運動中心、公托、日照中心、捷運三鶯與萬大線等，承諾會做聽見人民聲音的立委。

趙少康上台助講時，除呼籲民眾支持林金結，提及藍白合「3%各表」爭議，他說，民眾黨喊國民黨要求讓6%，「國民黨不會這樣食人夠夠（欺人太甚）啦！不可能啦！就是正負3%」，強調藍白只有合作才能成功，呼籲民眾黨主席柯文哲「回頭」、「放下」，誠心坦白地合作，「只有我敢講真話，因為國民黨大官不太願意得罪人，也不想讓柯文哲不高興，對就是對、錯就是錯」，不能誤導社會風氣，亂講一通。

林金結今辦造勢大會。（記者董冠怡攝）

林金結一大早前往三峽祖師廟參香。（記者董冠怡攝）

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