國中生糾紛拿書包擋 開山刀「意外滑出」當場濺血
2023/11/19 11:45
〔記者吳昇儒／新北報導〕賴、廖、葉姓少年就讀新北市瑞芳區某國中，昨（18）日晚間3人到籃球場打球時，廖姓少年得知就讀國三的賴姓同學向葉姓學弟商借腳踏車逾期未還，以此為由出手「教訓」，卻反遭賴同學攻擊，趕緊拿起學弟的書包出來抵擋。未料，書包內竟有一把開山刀，意外滑出割傷賴姓少年頭部當場濺血。所幸就醫後並無大礙，全案將朝傷害等罪偵辦。
新北市瑞芳警分局初步調查，3名少年相互認識，起因是賴姓國中生向葉姓國二學弟商借腳踏車，但因許久未歸還，雙方發生糾紛；廖姓少年想幫葉姓學弟出一口氣，便在球場動手想要毆打賴姓同學。
沒想到，賴同學當場反擊，打得廖姓少年無處閃避，順手拿起學弟的書包並舉高抵擋，過程中一把開山刀意外滑出，順勢砍傷賴姓少年的頭部，造成約6公分的刀傷。眾人見狀趕緊通報119救援，警方也獲報抵達現場。賴姓少年送醫救治後，暫無生命危險。
據悉，警方追查得知，葉同學宣稱為了要防身，才會透過網路平台購買開山刀放在書包內，沒想到陰錯陽差，不慎滑出砍傷賴姓學長。
警詢後，今日上午將依涉犯傷害等罪，將三名少年函送少年法院偵辦，並將持續追查開山刀來源。