黑熊學院舉辦民防親子園遊會 上千家庭熱情參與

「黑熊森遊會－民防親子園遊會」活動，共有十關的闖關體驗活動，每個關卡都有許多親子家庭排隊等候體驗。（記者吳書緯攝）

2023/11/18 20:55

〔記者吳書緯／新北報導〕黑熊學院今在新北市新店區陽光運動公園舉行「黑熊森遊會－民防親子園遊會」活動，吸引上千組家庭參與，主辦單位建置了十關的闖關體驗活動，透過遊戲和互動的方式，讓小朋友深度參與防災避難的相關知識體驗。黑熊學院執行長何澄輝表示，民防知識的重要性，不單只是應對災害、戰爭，而是整體社會面對風險時，韌性提升的重要手段。

據估計，今日的園遊會活動吸引超過上千組家庭參與，約有5000人次參與各項活動，許多關卡都排滿了等待闖關的小朋友。黑熊學院在陽光運動公園內設置了十道關卡讓小朋友拿著過關集點卡闖關，集滿一定數量的過關印章即可兌換獎品；黑熊學院同時與新北市消防局合作，新北市消防局在現場也有設置攤位，讓小朋友穿著消防服並練習操作使用滅火器。

黑熊學院表示，十道關卡透過遊戲和互動的方式，目的是讓小朋友透過闖關遊戲認識防災物資整備、認識避難所與學習規畫路線、認識救護防災相關職業、急救包紮、求救聯絡資訊、空間感建立與搜尋有用資源、避難行走、學習掩蔽姿勢、看地址找目標、環境觀察等核心防災知識。

例如「尋找神奇路標」關卡，主辦單位在關卡內設置模擬的地址牌、電線桿、變電箱等路邊常見設施，這些設施上具有能夠清楚辨識位置的資訊。

何澄輝介紹，這可以讓小朋友知道，如果不小心迷路了，除了路標、門牌外，可以透過可以知識別的標示，例如電線杆編號、鐵路電線編號、道路維修編號等，用手機或其他通訊手段，告知大人或救援單位其所在位置。

何澄輝受訪表示，這是黑熊學院第二次舉行民防親子園遊會，民防目的是避免緊急危難，台灣遭遇多種天災侵擾，又是人口密集的都會帶島嶼，城市文明也會引發複合型災難，還要面對人為災禍－戰爭，因此透過瞭解潛在風險，積極準備應對方式，準備物資、學習相關救護、避難相關技巧等，民防知識的重要性，不單只應對災害、戰爭，而是整體社會面對風險，韌性提升的重要手段。

黑熊學院今在新北市新店區陽光運動公園舉行「黑熊森遊會－民防親子園遊會」活動。（記者吳書緯攝）

「尋找神奇路標」關卡，透過模擬的地址牌、電線桿、變電箱等路邊常見設施，這些設施上具有能夠清楚辨識位置的資訊，讓小朋友記住上面的資訊，通報給家長或大人，藉此來學習通報自己的所在位置。（記者吳書緯攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法