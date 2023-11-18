回防新北助攻洪孟楷 侯友宜：外面說什麼不重要 做好事最重要

侯友宜說，未來當總統施政不分藍綠造福地方，也會扮演好風險降低者、和平促進者。（記者廖振輝攝）

2023/11/18 18:55

〔記者許倬勛／新北報導〕「藍白合」詭譎多變，國民黨總統參選人侯友宜維持既有行程，今天下午回防本命區新北市，到林口為新北市第一選區立法委員參選人洪孟楷站台，他說，未來當總統施政不分藍綠造福地方，他也會扮演好風險降低者、和平促進者，守護中華民國，帶給台灣人民幸福。

洪孟楷今天在林口運動公園造勢，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕及「戰鬥藍」精神領袖趙少康等人齊聚為他助講。

壓軸進場的侯友宜受到支持者熱烈歡迎，搖旗吶喊「凍蒜」不斷，他致詞說，在新北市服務超過13年，他過去就讀警官學校時，就常往來林口，與這裡很有感情，見證從7萬人口到如今13萬人，林口已是新北最美、最宜居的城市，這都有賴洪孟楷在立法院為鄉親把關預算、爭取建設。

侯友宜話鋒一轉，批評中央卡住新北市府規劃許久的105市道，他承諾，未來當總統，一定會優先施作，也會興建串聯龜山、林口的輕軌環狀線，讓林口人往返桃園、台北不用飽受塞車之苦。他說，中央施政不該分藍綠，要好好打拚「做代誌」，外面說什麼不重要，為地方做好事最重要，呼籲支持者「一票洪孟楷、一票侯友宜」，讓明年藍天能重現。

朱立倫致詞時，細數洪孟楷為林口爭取的政績，盛讚他是國民黨未來希望、重要指標。朱立倫也意有所指地說，團結過程中，也許會看到一些風雨或挫折，但大家還是要團結一致，讓侯友宜當選。

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