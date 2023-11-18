為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

回防新北助攻洪孟楷 侯友宜：外面說什麼不重要 做好事最重要

侯友宜說，未來當總統施政不分藍綠造福地方，也會扮演好風險降低者、和平促進者。（記者廖振輝攝）

侯友宜說，未來當總統施政不分藍綠造福地方，也會扮演好風險降低者、和平促進者。（記者廖振輝攝）

2023/11/18 18:55

〔記者許倬勛／新北報導〕「藍白合」詭譎多變，國民黨總統參選人侯友宜維持既有行程，今天下午回防本命區新北市，到林口為新北市第一選區立法委員參選人洪孟楷站台，他說，未來當總統施政不分藍綠造福地方，他也會扮演好風險降低者、和平促進者，守護中華民國，帶給台灣人民幸福。

洪孟楷今天在林口運動公園造勢，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕及「戰鬥藍」精神領袖趙少康等人齊聚為他助講。

壓軸進場的侯友宜受到支持者熱烈歡迎，搖旗吶喊「凍蒜」不斷，他致詞說，在新北市服務超過13年，他過去就讀警官學校時，就常往來林口，與這裡很有感情，見證從7萬人口到如今13萬人，林口已是新北最美、最宜居的城市，這都有賴洪孟楷在立法院為鄉親把關預算、爭取建設。

侯友宜話鋒一轉，批評中央卡住新北市府規劃許久的105市道，他承諾，未來當總統，一定會優先施作，也會興建串聯龜山、林口的輕軌環狀線，讓林口人往返桃園、台北不用飽受塞車之苦。他說，中央施政不該分藍綠，要好好打拚「做代誌」，外面說什麼不重要，為地方做好事最重要，呼籲支持者「一票洪孟楷、一票侯友宜」，讓明年藍天能重現。

朱立倫致詞時，細數洪孟楷為林口爭取的政績，盛讚他是國民黨未來希望、重要指標。朱立倫也意有所指地說，團結過程中，也許會看到一些風雨或挫折，但大家還是要團結一致，讓侯友宜當選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
雲林斗六競總成立 賴清德：用選票讓世界知道台灣人民熱愛民主
2023/11/18 18:16

雲林斗六競總成立 賴清德：用選票讓世界知道台灣人民熱愛民主
新聞360》藍白「3％各表」翻臉倒數？學者曝1關鍵指標
2023/11/18 17:29

新聞360》藍白「3％各表」翻臉倒數？學者曝1關鍵指標

1400萬買2房含車位 雙北都會區只剩這裡
全國農漁會挺侯後援會成立！侯友宜強調重啟兩岸對話助外銷
2023/11/18 16:47

全國農漁會挺侯後援會成立！侯友宜強調重啟兩岸對話助外銷
柯文哲不接蕭旭岑電話 陳佩琪：手機被我藏到棉被下
2023/11/18 16:19

柯文哲不接蕭旭岑電話 陳佩琪：手機被我藏到棉被下

大改款中華CMC ZINGER 挑戰商旅車界線
指柯文哲與幕僚交換意見後同意誤差範圍 侯友宜：沒有6％問題
2023/11/18 15:29

指柯文哲與幕僚交換意見後同意誤差範圍 侯友宜：沒有6％問題
要柯文哲讓6％？柯媽氣炸怒斥國民黨「吃人夠夠」要兒子自己選
2023/11/18 15:14

要柯文哲讓6％？柯媽氣炸怒斥國民黨「吃人夠夠」要兒子自己選
新北市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播