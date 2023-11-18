全國農漁會挺侯後援會成立！侯友宜強調重啟兩岸對話助外銷

藍白合卡關，國民黨主席朱立倫（左）、總統參選人侯友宜（中）18日仍一同參加全國農漁會挺侯後援會成立大會，兩人與前立法院長王金平（右）及後援會群眾高呼勝選口號。（記者廖振輝攝）

2023/11/18 16:47

〔記者闕敬倫／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今（16）日前往新北市立秀峰高中，參加「全國農漁會挺侯後援會成立大會」，國民黨主席朱立倫及前立法院長王金平均出席站台。侯友宜致詞指出，他當選後會重新整頓水利會，並成立移工外展平台，以解決農、漁業高齡化缺工的問題，還強調要重啟兩岸對話，協助農、漁產品外銷。

全國農漁會榮譽總會長王金平致詞說，他回想台灣最早是國民黨執政，台灣一直穩定、一直進步，這個力量是來自農、漁民及產業的支持，幫忙鞏固政權，農、漁民是台灣進步最大的貢獻，跟國民黨是一體的，長期以來都是國民黨在幫助農漁民，絕對不能讓民進黨立委過半，所以農漁民要相挺，共同下架民進黨。

朱立倫表示，侯友宜是真正的鄉下小孩，對於農、漁民都很了解，知道怎麼照顧農、漁民，明年侯友宜當選、國民黨立委過半，可以替台灣農、漁民拚一個好日子，讓國民黨重返執政，農、漁產品可以外銷國際、外銷大陸（中國），讓大家賺大錢。

侯友宜說，他小時候要割稻米、種花生、摘蘆筍，非常了解農民的辛苦，最近一段時間全台四處跑，他認為水利會應該要重新整頓，當選後會將水利會還給人民，如今台灣農業高齡化、青年外移，缺工情形嚴重，他將成立移工外展平台，聘請專人管理、分類派工，這樣就能解決農業高齡化及缺工的問題。

侯友宜進一步指出，公糧價格12年維持26元沒調整，他將調整到29元起跳，休耕補助與推動綠色環保造成農民的損失，他也會照顧到，農、漁民健保也會顧及，漁港改建的預算補助也不會少，該改善的設備、設施，他都會交代一個清廉正派、施政不分藍綠的農業部長，將相關政策全部做好。

「總統是人民的總統。」侯友宜強調，若他當選後，仍會常常探望農、漁民，會注意產銷平衡，改善農、漁產業，最後，兩岸的事情要解決，兩岸一定要對話，不要在那互相挑釁、不交流，兩岸和平、經貿才是開啟農、漁民外銷很重要的關鍵，「這次是中華民國命運的紅綠燈，是台灣未來前途和平的關鍵時刻，把貪污、無能、處處弊案的民進黨，讓六成民意反映出來，讓民進黨下台、政黨輪替，換成好好做事情、清廉有效率、關心農漁民的政府。」

國民黨主席朱立倫（中）、總統參選人侯友宜（左）18日仍一同參加全國農漁會挺侯後援會成立大會，侯友宜授戰旗給後援會會長。（記者廖振輝攝）

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