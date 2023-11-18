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新北江翠國小、國中通學廊道完工 提前達標62校改善

板橋江翠國小大門前方家長接送區地坪原本老舊凹凸不平，每逢下雨時經常造成局部積水。（新北工務局提供）

板橋江翠國小大門前方家長接送區地坪原本老舊凹凸不平，每逢下雨時經常造成局部積水。（新北工務局提供）

2023/11/18 14:33

〔記者許倬勛／新北報導〕人本交通意識抬頭，新北市府推動「通學廊道改善計畫」，讓學生上、下學不必再與車輛爭道，近日完成板橋區江翠國中及國小周邊境改善工程，讓原定今年底完成全市62所學校的目標提前達標。

新北市府養護工程處表示，江翠國小、江翠國中位於板橋江子翠地區，周邊交通繁忙、車流量大，過去上下學的尖峰時段，步行學生飽受與車爭道之苦，險象環生，因此將兩校周圍道路納入通學廊道改善計畫。

養工處說，江翠國小校門前的家長接送區，地坪鋪面老舊又凹凸不平，不少區塊遇雨積水，若放任不管，恐影響地基及妨礙行走安全，因此一併改善地坪及排水設施，共計改善96公尺，工程經費約372萬元；江翠國中旁的吳鳳路（松江街至吳鳳路17巷口）寬度不足，且鄰近道路都已繪製停車格，導致雙向會車困難，經評估決議縮小綠帶面積、放大道路寬度，藉此解決交通阻塞問題，同時不影響停車及提升步行安全。

此外，新建工程處也於去年完成江翠國中老舊校舍改建工程，搭配通學廊道改善工程，攜手共同改善校園安全環境。

工務局長祝惠美表示，自2019年起至今，市府已完成全市62所學校通學廊道改善工程，持續朝8年80校的目標邁進。

養工處藉由縮小綠帶面積，增加江翠國中旁吳鳳路道路寬度並維持路邊停車格，解決交通阻塞的情形。（新北工務局提供）

養工處藉由縮小綠帶面積，增加江翠國中旁吳鳳路道路寬度並維持路邊停車格，解決交通阻塞的情形。（新北工務局提供）

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