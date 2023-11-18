賴清德吳琪銘三峽聯合競選總部成立 綠營大咖站台力挺

立法院長游錫堃（中）推薦吳琪銘（右）是最優質的立委，祝福他高票當選。（記者翁聿煌攝）

2023/11/18 12:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨總統參選人賴清德與立委吳琪銘新北市三峽區聯合競選總部今天成立，綠營大咖包括立法院長游錫堃、總統府秘書長林佳龍、前衛福部長陳時中均到場力挺，在地民進黨議員卓冠廷、彭一書、廖宜琨，甚至連無黨籍議員蘇泓欽也到場，肯定吳琪銘服務地方不分黨派、爭取建設不分藍綠，是真正為民服務的好立委。

賴清德吳琪銘三峽區聯合競總成立，滿場數千名支持者在寒冷的冬日上午，齊聚三峽黃昏市場廣場，一起為賴清德及吳琪銘搖旗吶喊，為民進黨的選情加溫。

游錫堃指出，美國總統拜登與中國國家主席習近平的「拜習會」話題焦點就是台海的安全與和平，美國更通過援助台灣武器預算，確保台灣的民主，這都證明台灣的國家領導團隊走在正確的道路上，所以大家要繼續支持賴清德當總統，支持吳琪銘進國會。

林佳龍指出，吳琪銘是最認真的立委，在立法院努力為地方爭取建設，包括國道3號金城交流道、台65線延伸三峽、捷運三鶑線、三鶯大橋改建、長福橋改建等，促進交通便利、地方繁榮，林佳龍還預告，總統蔡英文29日要到三峽，主持板新淨水廠清水池啟用典禮，讓三峽民眾都能喝到最好的水質。

陳時中指出，民進黨執政7年多來，GDP從13兆元提高到23兆元，成長近3分1，基本薪資調升達37%，讓經濟成長全民共享，國民黨和民眾黨談「藍白合」，從頭到尾只說要「下架民進黨」，但是民進黨有能力大撒幣，推動福國利民的政策，「藍白有什麼資格下架民進黨？」所以希望大家繼續支持民進黨、支持賴清德和吳琪銘高票當選，確保台灣的民主未來。

民進黨立委吳琪銘爭取連任，獲得在地鄉親父老全力支持。（記者翁聿煌攝）

總統府秘書長林佳龍（右）稱讚吳琪銘，為三峽爭取最多的交通建設。（記者翁聿煌攝）

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