為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

土城污水接管 預計2026年普及率破8成

施工人員在進行污水接管工程。（新北市水利局提供）

施工人員在進行污水接管工程。（新北市水利局提供）

2023/11/16 17:38

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市土城區自2010年起推動污水下水道工程至今13年，截至10月底用戶接管普及率63.03％。市政府水利局說，現已辦理「板橋三期3標」、「板橋三期4標」及「土城11標」3標污水用戶接管工程，以及土城暫緩重劃區污水接管工程招標作業，預估2026年底可再接管近2萬戶，接管率超過82％。

水利局長宋德仁說，「板橋三期3標」與「板橋三期4標」主要推動捷運板南線以西污水工程，已召開地方說明會，並請住戶配合自拆增建物；「土城11標」範圍涵蓋廣福街68巷以北及明德路一段以南，目前已進場施工，明德路一段周邊部分因有地下共同管道，已邀相關單位排除障礙。

宋德仁指出，土城暫緩重劃區現已新建多處集合式住宅，已爭取重劃基金挹注接管，並完成周邊污水工程設計作業，預計2024年上半年完成發包。另，土城區沛陂里及未納戶也已納入實施計畫提送國土管理署審查，待核定後就能發包接管，並重啟調查過往未接管用戶接管可行性。

土城住戶說，污水接管後，對照原先沒接管時的情形，乾淨許多，終於不用再忍受每年抽化糞池的臭味。

水利局補充，施工期間會加強路平及交通維持措施，保障用路人安全，若有疑問可撥打免付費污水未納戶專線：0800-017-580。

施工人員在工作井底部進行污水管推進作業，示意圖。（新北市水利局提供）

施工人員在工作井底部進行污水管推進作業，示意圖。（新北市水利局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不嫌髒臭 下水道「清管老將」吳瑞琦歡喜為社會服務
2023/11/01 11:44

不嫌髒臭 下水道「清管老將」吳瑞琦歡喜為社會服務
污水接管水肥量仍增？審計報告：外縣市大便湧台中
2023/09/05 07:36

污水接管水肥量仍增？審計報告：外縣市大便湧台中

高鐵線上旅展優惠飯店、租車、等免費送！
北市北安路下水道接管 後巷營造「彩蝶飛」
2023/08/22 12:54

北市北安路下水道接管 後巷營造「彩蝶飛」
台中文山污水下水道明年啟動接管 南屯9千多戶受惠
2023/07/06 19:36

台中文山污水下水道明年啟動接管 南屯9千多戶受惠

邁向淨零 台新金摘5大獎
土城污水下水道工程第11標開工 預計2026完工3474戶受惠
2023/05/04 15:24

土城污水下水道工程第11標開工 預計2026完工3474戶受惠
新北污水接管普及率72％ 總戶數達118萬戶
2023/01/11 15:08

新北污水接管普及率72％ 總戶數達118萬戶
新北市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播