土城污水接管 預計2026年普及率破8成

施工人員在進行污水接管工程。（新北市水利局提供）

2023/11/16 17:38

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市土城區自2010年起推動污水下水道工程至今13年，截至10月底用戶接管普及率63.03％。市政府水利局說，現已辦理「板橋三期3標」、「板橋三期4標」及「土城11標」3標污水用戶接管工程，以及土城暫緩重劃區污水接管工程招標作業，預估2026年底可再接管近2萬戶，接管率超過82％。

水利局長宋德仁說，「板橋三期3標」與「板橋三期4標」主要推動捷運板南線以西污水工程，已召開地方說明會，並請住戶配合自拆增建物；「土城11標」範圍涵蓋廣福街68巷以北及明德路一段以南，目前已進場施工，明德路一段周邊部分因有地下共同管道，已邀相關單位排除障礙。

宋德仁指出，土城暫緩重劃區現已新建多處集合式住宅，已爭取重劃基金挹注接管，並完成周邊污水工程設計作業，預計2024年上半年完成發包。另，土城區沛陂里及未納戶也已納入實施計畫提送國土管理署審查，待核定後就能發包接管，並重啟調查過往未接管用戶接管可行性。

土城住戶說，污水接管後，對照原先沒接管時的情形，乾淨許多，終於不用再忍受每年抽化糞池的臭味。

水利局補充，施工期間會加強路平及交通維持措施，保障用路人安全，若有疑問可撥打免付費污水未納戶專線：0800-017-580。

施工人員在工作井底部進行污水管推進作業，示意圖。（新北市水利局提供）

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