全球資產返還會議 蔡清祥：徹底查扣沒收犯罪資產才能有效遏止犯罪誘因

法務部長蔡清祥出席「全球資產返還會議」。（調查局提供）

2023/11/16 17:06

〔記者王定傳／新北報導〕法務部調查局與艾格蒙聯盟訓練中心（Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership, ECOFEL），今、明2天舉辦「全球資產返還會議」；法務部長蔡清祥指出，唯有徹底查扣沒收犯罪資產，才能有效遏止犯罪誘因，並指出拉法葉艦案被告汪傳浦犯罪所得追索獲瑞士等國正面回應，已成功取得其約美金1億3804萬元海外資產匯回台灣，為國際間資產返還合作的正面典範。

調查局指出，這次共有80位來自歐洲、非洲、中美洲及東南亞地區43個司法管轄體的防制洗錢及打擊資恐相關國際組織、金融情報中心、資產返還、檢察及執法等機關官員代表來台與會，是國際防制洗錢組織繼2018年在台舉辦「強化金融情報中心安全」種子教官課程後，再度來台並擴大與我國合辦的重要會議。

蔡清祥同時強調，台灣一直秉持平等、尊嚴、互惠及保障人權的原則，積極與各司法管轄區域，推動建立各種形式的司法合作，儘管面臨許多外交困境，但從不自我設限，把握每一個走向世界的機會，為國際社會做出更多的貢獻，在大家所關心的打擊跨境犯罪及追討不法所得議題上，台灣也願意持續跟理念相近的司法管轄體對話合作，期待在既有的基礎上，與各國繼續發展更密切、更廣泛的夥伴關係。

調查局長王俊力則表示，調查局為因應新興跨境犯罪趨勢，積極建構跨國執法合作法律框架及相關機制，繼月前舉辦「亞非論壇國際會議」與38國執法人員探討區域安全及執法合作後，這次再與重要國際組織合辦「全球資產返還會議」，期許調查局同仁賡續加強跨國執法合作，並透過技術援助、資訊交流，以確保不法資產的追還及司法正義的實現。

調查局指出，本次會議主題聚焦不法所得跨國追蹤與返還，涉及複雜的法制建構及執行技術，艾格蒙聯盟訓練中心規劃2天緊湊的議程安排，邀請來自馬來西亞、新加坡、澳洲、紐西蘭及英國等國經驗豐富的執法官員擔任講者，分享各國實踐做法，最高檢署調辦事主任檢察官蔡秋明亦受邀在會中分享拉法葉艦案資產追返實務經驗。

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