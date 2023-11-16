22刀刺死鄰居嬤搶11萬買春 冷血寄養孫無期徒刑定讞

新北市21歲男子李盈達，前年向照顧他長大的鄰居78歲楊姓老婦討錢被拒後，竟持水果刀猛刺楊婦22刀致死，奪走11萬現金後，直奔按摩店買春，無期徒刑定讞。（資料照）

2023/11/16 16:52

〔記者張文川／台北報導〕新北市21歲男子李盈達，前年向照顧他長大的鄰居78歲楊姓老婦討錢被拒後，竟持水果刀猛刺楊婦22刀致死，奪走11萬現金後，直奔按摩店買春，一審新北地院認為楊婦對待李男宛如親孫，李男竟下此毒手殺害，但考量李男作案時年僅19歲，思慮不周犯案，犯後尚能坦承犯行，判處無期徒刑；二審高等法院今年9月駁回檢辯上訴，維持一審刑期；最高法院今認為二審判決與量刑無違誤，駁回上訴定讞。

判決指出，李男從半歲起，就被外婆託付給鄰居楊婦照顧，一路撫養至16歲，2021年楊婦的兒子還安排李男一起工作去當學徒，將李男視同家人，不料李男竟恩將仇報，只為劫財就起殺意。

2021年10月21日下午，楊男得知楊婦家裡有存放現金，且楊婦的兒子剛領薪水，遂預謀犯案，先去買水果刀，再搭車前往楊婦住處，以要上廁所為由進屋，卻是開口向楊婦討錢，被拒絕後，竟持水果刀朝楊婦瘋狂刺殺22刀，並奪走11萬2000元現金。

李男犯案後先變裝，搭車直奔台北市的按摩店買春，再包車前往花蓮逛街遊玩。楊婦的兒子發現李男沒有去上班，聯繫大姊回家查看，發現木門反鎖，且鐵門和木門的門把都沾有血跡，報警處理，警方趕抵時，楊婦倒臥地板血泊上，已無生命跡象，送醫不治。

警方過濾監視影像鎖定李男涉案，當晚11時許在花蓮市鬧區，找到李男正在排隊買鹹酥雞，當場壓制逮捕。

檢方起訴斥責李男未念及楊婦養育之情，僅為求財花用，就對年事已高、無反抗能力的被害者揮刀刺殺20多刀，殺到倒地仍不停手，揮砍力道導致自己手腕受傷，犯罪手段殘虐，惡性重大，視生命如草芥，令人髮指，犯案變裝逃逸享樂，毫無悔悟，建請從重量刑。

新北地院一審審理後認為，楊婦待李男如同親孫，李男竟僅因缺錢花用就將她亂刀殺害，造成被害人家屬永遠的傷痛，但考量李男犯後尚能承認犯行，且犯案時年僅19歲，尚屬思慮不周的年紀，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

高院、最高院皆認為量處無期徒刑的理由充分，駁回上訴定讞。

民事方面，新北地院今年5月判李盈達應賠償楊婦的4名子女共1753萬餘元，未上訴而確定。

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