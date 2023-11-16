為3原民立委參選人站台 侯友宜提4政策搶選票

國民黨總統參選人侯友宜，出席綻放台灣美麗「原」色-原住民政策發表會，除了說明原住民政策外，並與現場原住民支持群眾，一同牽手下場跳起原住民舞蹈並炒熱現場氣氛。（記者田裕華攝）

2023/11/16 16:51

〔記者闕敬倫／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今（16）日到汐止區厚德山光市民活動中心，舉行「綻放台灣美麗『原』色─原住民政策發表」，為原住民立委鄭天財、孔文吉以及原住民立委參選人黃仁站台，現場約有逾300人出席。侯友宜在會上提出「照顧原住民長者健康」、「振興原鄉經濟」、「推動原住民族學校法」、「制定原住民族土地及海域法」4項原民政策，爭取原住民族群的支持。

侯友宜表示，汐止厚德山光市民活動中心是新北市第一個公共托育中心，是他近12年前擔任副市長時設立，迄今新北已設立121間，全國五都總公托量加起來都沒有新北多，汐止有很多原住民居住，原民們熱愛汐止，熱愛新北市，更熱愛台灣。

侯友宜說，他首次來新北市時，原住民朋友幫他取名叫「Mayaw（馬耀）」，馬耀勇士碰到任何困難，堅忍不拔、全力往前衝，這叫馬耀市長的精神。從他參選總統以來，走到各地都有很多原住民朋友給他幫忙，有鄭天財、孔文吉及黃仁3位搭配他參選總統，會順利、圓滿、成功。

侯友宜指出，今天藉這個機會提出如何振興原住民的經濟、保護原住民的權益，讓台灣變得更美麗、更有顏色，這是他希望為原住民朋友所做的事情，第一個是提出要全面照顧原住民長者的健康，因為原民長輩的健康很重要，雖然已經有文化健康站、關懷站，他覺得還是不夠，因此在提出「55歲到64歲原住民長者健康照顧」，以財務全額補助所有原住民長者的健保費，因為健保還要繳費，除了少部分排富以外，都可以享受到健保免費。

侯友宜說，第二個是「振興原鄉經濟」，他提出要提高中央補助款來扶植特色的產業，並栽培原住民的青年來創業，很多原住民回到自己的故鄉沒有辦法創業，是因為整個支持的力道不夠，希望中央多一點補助款，給他們多多照顧，讓原住民的青年人返鄉能夠創業，或是能夠在地創業。

「原住民族的民族學校很重要。」侯友宜強調，在原住民的發展上推動原住民族的學校，原本只做了實驗教育三法是不夠的，要有專屬的「原住民學校法」，來讓原住民整個文化、語言、教學有一個完整的體系，希望原住民3個立委參選人幫忙推動這個法。

侯友宜表示，當然最重要地，如何維護原住民的權益，來跟大自然共生共榮的傳統智慧，原住民的土地跟海域相關的法令上要去建構好，讓這裡有一個合法、合理的配套措施，來鑑識、來確定各族的傳統領域，讓各族群的傳統能夠落地生根，希望能跟原住民並肩作戰，讓這塊土地共榮共好。

國民黨總統參選人侯友宜今舉行『綻放台灣美麗「原」色─原住民政策發表』，現場約有逾300人出席。（記者闕敬倫攝）

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