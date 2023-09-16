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訪紐時、接受彭博專訪 侯友宜：以實力確保和平 用交流增進理解

侯友宜說，他很清楚地向美媒說，一定會以實力確保兩岸和平、用交流增進理解，讓台海安定、台灣安全、世界放心。（記者許倬勛攝）

侯友宜說，他很清楚地向美媒說，一定會以實力確保兩岸和平、用交流增進理解，讓台海安定、台灣安全、世界放心。（記者許倬勛攝）

2023/09/16 23:53

〔特派記者許倬勛／紐約報導〕國民黨總統參選人侯友宜訪問美國，美東時間今天上午接受《彭博社》專訪，侯友宜說，不論與《紐約時報》總編周看（Joseph Kahn）碰面或受訪，談及的話題均圍繞在兩岸問題、台海是否安定，而他很清楚地向美媒說，他一定會以實力確保兩岸和平、用交流增進理解，讓台海安定、台灣安全，世界放心是他不變的目標。

談及與兩大美國媒體會晤、受訪，侯友宜說， 話題大多圍繞兩岸問題、台海是否安定，以及面對台灣未來的領導人，在台海局勢扮演什麼角色，他很清楚告訴紐時、彭博，若他擔任總統，一定會用實力確保兩岸和平、用交流來增進理解，兩岸彼此間一定要對話，降低風險，讓台灣扮演促進和平者、風險降低者，讓台海安定、台灣安全、世界放心是不變的目標，相關受訪細節會擇期向社會大眾報告。

至於他提出「不會將美國對台灣的安全支持視為理所當然」、「對於北京的意圖，不會存有不切實際的期待」，媒體好奇是否對美方特別強調自我防衛？

侯友宜說，其實台灣本身要不斷提升自我防衛能力，也要加強軍備，更重要的是得跟友好的同盟國家共同合作、一起面對，此行來美國最重要的有兩大議題，一是希望美國的行政部門、國會多多關注台海和平的穩定議題，以及增進台灣自我防衛的能力，第二是希望在美國主導的印太經濟架構，能夠給台灣多多協助，甚至在整個自由貿易的洽簽上，大家多多合作。

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