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新北市農會文旦柚評鑑競賽 八里褚國輝勇奪柚王

八里區褚國輝（中）種植文旦柚超過50年，今年拿下評鑑特等獎。（農業局提供）

八里區褚國輝（中）種植文旦柚超過50年，今年拿下評鑑特等獎。（農業局提供）

2023/09/16 21:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市農會舉辦文旦柚果品評鑑競賽，由八里區褚國輝獲得冠軍，李春益拿下「甜柚王」，甜度高達13.9度，今天由農業局長李玟頒獎。褚國輝從事文旦栽種超過50年，果園位處優越的地理位置，多年栽種經驗加上精心照料，首次參賽就脫穎而出，奪得特等獎新北柚王殊榮。

今年競賽吸引10個區共32位柚農參賽，依形狀大小、肉質風味、外觀色澤、糖度、種子數共5個項目評定。評審農業部桃園改良場研究員施伯明表示，今年新北市文旦柚生長狀況良好，陽光充足、溫度適合，口感香甜且果肉Q彈，冠軍柚的果皮油胞細緻，果實形成紡錘狀，柚香濃郁。

褚國輝說，從小開始學習種植文旦柚，從事文旦栽種已經超過50年，去年第1次參加八里區評鑑，今年首次參加市評鑑即獲得特等獎，相當開心，感謝消費者長久以來的支持與愛護，希望未來不斷精進技術，讓民眾吃到優質的新北文旦柚。

農業局表示，褚國輝果園種植面積4分地，產量約1萬5000斤，果園位於八里區荖阡坑，陽光充足，為了調節土壤的酸鹼值，褚國輝著重土壤的養分管理，提高果實品質，讓果肉更香甜。為了種出外表完整、顏色漂亮的果品，他也會定期巡視果園，以人工逐一套袋。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，新北文旦柚是中秋節送禮首選，歡迎民眾明天（17日）至八里環境教育中心前的展售會選購，現場除了有好吃的文旦柚，還可購買柚香爆米花及柚子加工品，另有釣文旦、疊文旦的趣味遊戲以及小朋友喜歡的遊樂設施，現場報名玩遊戲，可獲得文旦柚1顆，各組冠軍可獲得5斤文旦柚禮盒。

農業局建議，文旦柚買回家後在陰涼通風處放置5到7天「辭水」，果肉質地會變得柔軟細緻，風味更佳。即日起新北市政府1樓大廳舉辦文旦柚食農教育展，展期到9月20日。民眾可上八里區農會電商平台「小農電舖直銷站」購買文旦柚，享三重優惠。

八里區柚農李春益（左二）拿下甜柚王，甜度高達13.9度。（農業局提供）

八里區柚農李春益（左二）拿下甜柚王，甜度高達13.9度。（農業局提供）

八里文旦柚展售活動，有好玩的釣文旦柚遊戲。（農業局提供）

八里文旦柚展售活動，有好玩的釣文旦柚遊戲。（農業局提供）

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