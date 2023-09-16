校史頭一遭！校友返母校結婚辦桌 新娘父親是「學弟」

致理科技大學校友林欣平（左三）返回母校舉辦婚宴，接受師長的祝福。（致理科大提供）

2023/09/16 19:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市致理科技大學今天迎來美好喜事，畢業校友在今年6月落成啟用的誠信館完成終身大事，新娘與父親都是校友，向校方租用場地辦桌宴客，這是該校史上頭一回結婚辦桌，現場氣氛溫馨感人，賓客們給予新人滿滿祝福。

婚宴女主角是致理科大改制前五專財金科畢業的學生林欣平，今年與夫婿完成結婚登記，準備婚宴的過程中，適逢致理科大誠信館落成，正愁尋找合適場地辦理婚宴，思考後決定借用母校的誠信館辦桌。校方樂觀其成，進而促成這樁美事，也創下致理科大頭一回有校友返校辦桌，成了「回娘家」的最佳見證。

婚宴上致理科大董事長梁聖時為新人證婚，他表示，新娘畢業於致理科大，也是致理的女兒，今天回到娘家辦婚宴再適合不過，並祝福新人在婚姻中一路順遂、永遠幸福。

值得一提的是，除了新娘是致理的畢業校友，新娘父親林峻睿也正在學校就讀服務業經營管理研究所，是女兒的「學弟」，造就名副其實的2代致理人。

林父表示，他與女兒對學校有深厚感情，女兒結婚是一件喜事，租用學校場地辦婚宴更是喜上加喜，能夠接受董事長、校長及所有師長的祝福，希望女兒婚姻更加美滿。

致理科大表示，誠信館耗資8億元打造，今年6月落成啟用，是一棟結合教學及集會功能的綜合型大樓，上個月曾舉辦新北市政府全市校長會議及教育部大專校院教師性別平等教育研討會，該大樓1樓規劃做為營業店面出租，將為鄰近社區創造便利的生活空間。

致理科大校友林欣平（左）借用母校的誠信館場地舉辦婚宴，寫下校史新紀錄。（致理科大提供）

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