馬路變成遊戲場！新北北大地區封路 孩子秀創意畫出繽紛標線

小朋友開心地在路面上彩繪心中的想像風景。（記者翁聿煌攝）

2023/09/16 16:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕被譽為亞洲最大街道遊戲場的「瘋北大兒童上街趣」封路活動，今年邁入第4屆，本屆活動主題是「孩子來做主」，將各種意料不到的道路使用狂想，交給孩子來主導，大家一起用行動呼籲「安心走、放心GO，開心一起CHILL」，建構安全的社區環境。

立法委員蘇巧慧、吳琪銘及新北市議員廖宜琨、黃永昌不僅與「瘋北大文教發展促進會」共同舉辦活動，今天均出席響應，蘇巧慧表示，「瘋北大」活動已經成為北大地區居民都熱烈響應的盛事，光是看到小朋友可以在馬路上自由自在的畫出色彩繽紛創意標線，就能讓大家對公共空間的使用有不同想像，進一步達到「空間解嚴」的宗旨。

蘇巧慧說，她很認同瘋北大「開放街道成為兒童遊戲空間」的理念，將平常車水馬龍的都市街道，轉化為孩子們的遊樂場，促進大眾對公共空間的使用有更不一樣的想像，也讓孩子們有盡情揮灑創意的空間。蘇巧慧強調，這幾年為了打造更友善的步行環境及兒少友善社區，不論是學校硬體設施改善、通學步道鋪面整修，甚至是兒童遊樂場翻新，他都持續爭取，截至今年一共爭取38所學校，186項設施共7億4500萬的經費，希望讓更多人看見樹林、鶯歌、新莊地區的改變。

蘇巧慧強調，她一直持續推動更友善的親子教養環境，也在PODCAST上開設「水獺媽媽巧巧話」頻道，不僅親自說故事給孩子們聽，更推廣母語教育。蘇巧慧說，為了響應本次瘋北大活動，她也以「水獺媽媽」的身分在現場和小朋友跳起「水獺媽媽」專屬舞蹈，讓大小朋友都能一同動起來，增加親子間的生活樂趣。

被譽為亞洲最大街道遊戲場的「瘋北大兒童上街趣」封路活動，今年邁入第4屆。（記者翁聿煌攝）

立委蘇巧慧與小朋友一起在馬路上出色彩繽紛創意標線。（記者翁聿煌攝）

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