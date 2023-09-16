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97歲畢業生汪德祥 拿下空大第3個學士學位

97歲的汪德祥好學不倦，第3度獲得空大的學士學位。（記者翁聿煌攝）

97歲的汪德祥好學不倦，第3度獲得空大的學士學位。（記者翁聿煌攝）

2023/09/16 15:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕國立空中大學今天在新北市蘆洲區的校本部舉辦全國14個學習中心畢業生的聯合畢業典禮，其中年紀最長的畢業生是97歲社會科學系的汪德祥，他好學不倦、熱愛學習，已分別在2011年2015年取得人文系及生活科學系學士學位，今年領下第3張空大畢業證書，堪稱終身學習的最佳楷模。

8月1日甫接任空大校長的許立一，適逢疫情緩和，馬上就主持3年來首次實體畢業典禮，他指出，空大是推動終身學習的開放大學，扮演「高教」與「社教」雙重角色：一方面以遠距教學為國家社會培育高等教育人才，發揮高教功能；另一方面積極發揚社會公義、加強扶助弱勢、推展成人進修與回流教育，擔任社教的重責大任。

空大今年總計有2421位畢業生（大學部2089人，專科部332人），其中值得嘉許的學習楷模包括70歲以上年長畢業生有56人（含80歲以上5位，年紀最長的畢業生為97歲）、夫妻/手足/親子等親屬同時畢業計49人、重度身心障礙自強學生11人、原住民畢業生計120人、新住民畢業生18人、第3學位以上畢業13人。

97歲的汪德祥原本是隨部隊來台的軍醫，其後轉任民間婦產科醫師，65歲退休後，始終保持好學不倦，更於2011年就讀空大至今，成為終身學習楷模。

另有生活科學系畢業生陳俞妏，雖患有全身性紅斑性狼瘡，但在教會牧師鼓勵下，投身至晨曦會戒毒村分享美術創作及繪畫教學，她藉由信仰和繪畫帶自己走出罹病的低谷及病痛折磨，並轉化為正面的力量，將畫作藝術帶入戒毒村，從而幫助更多戒毒更生人掙脫毒癮，繪出新生命的光采。

許立一指出，空大學生和一般大學生不同，他們絕大多數必須身兼數職，同時扮演著學生、家庭、職場等三重角色，所以需要憑藉無比的毅力與決心，堅持勤奮向學的理想，才能在學習之路上達成目標，完成學業，因此，每年自國立空中大學畢業的學生，不僅值得恭賀，更值得欽佩。

生活科學系畢業生陳俞妏，雖患有全身性紅斑性狼瘡，但仍投身晨曦會戒毒村分享美術創作及繪畫教學。（記者翁聿煌攝）

生活科學系畢業生陳俞妏，雖患有全身性紅斑性狼瘡，但仍投身晨曦會戒毒村分享美術創作及繪畫教學。（記者翁聿煌攝）

國立空中大學疫情後首度舉行實體畢業典禮，師生都非常開心。（記者翁聿煌攝）

國立空中大學疫情後首度舉行實體畢業典禮，師生都非常開心。（記者翁聿煌攝）

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