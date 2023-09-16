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中央公布115處行人易肇事地點 新北：多處無事故

交通部資訊平台公布新北市2020至2023年有115處行人易肇事地點。新北市政府表示，有多處地點未發現事故案件。圖為車不讓人重罰的宣導牌面。（交通局提供）

交通部資訊平台公布新北市2020至2023年有115處行人易肇事地點。新北市政府表示，有多處地點未發現事故案件。圖為車不讓人重罰的宣導牌面。（交通局提供）

2023/09/16 15:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕為洗刷行人地獄惡名，交通部優先盤點出1000處易肇事路口及行人活動聚集區域，作為縣市研擬改善計畫依據，直轄市以雙北各破百處最多，其中交通部資訊平台提出新北市2020至2023年有115處行人易肇事地點。新北市政府表示，有多處地點未發現事故案件，將與交通部共同檢視易肇事路口清單的正確性。

新北市交通局長鍾鳴時表示，為提升行人交通安全，新北市以交通事故零死亡為目標，並依照市長侯友宜指示，「任何對提升交通安全有幫助的措施，市府一定會盡力去做、去加強」，持續改善行人、機車、高齡者、弱勢族群等各項交通環境，落實宣導並嚴格執法，還給市民安全的用路環境。

鍾鳴時指出，依據交通部最新統計數據，新北今年1至6月行人事故死亡18人，較去年同期減少4人，減少18%；今年1至6月，每10萬人行人死亡事故為0.4人，為六都最低，也低於全國平均值（每10萬人行人死亡事故為0.7人）。交通部今年7、8月道安記者會，對新北市致力於減少死亡車禍表示肯定。

鍾鳴時表示，新北市每年統計各路口交通事故肇事件數與嚴重性，檢討100處以上納入易肇事路口路段改善。根據交通部資訊平台提出2020至2023年115處的行人易肇事地點，有42處路口平均1年發生1件以下事故，且清查有6處無事故案件。另外，以資訊平台公布2022年新北10大易肇事路口為例，蘆洲區環堤大道與永樂街38巷67弄口為新北第4大易肇事路口，尚無發現事故案件，市府將再與交通部共同審慎檢視所提易肇事路口清單的正確性，並檢視易肇事地點案件內容。

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