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瑞芳礦工子弟吳繁榮、許淑雲夫妻 12年助720名學童

吳媽媽許淑雲（左二）頒獎助學金，勉勵學子上進。（基隆家扶中心提供）

吳媽媽許淑雲（左二）頒獎助學金，勉勵學子上進。（基隆家扶中心提供）

2023/09/16 14:46

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆家庭扶助中心瑞芳服務今天頒發金玉梅獎助學金，計頒贈15位國小學童每人2000元，及15位國中學童每人3000元，鼓勵偏鄉學童努力就學，吳媽媽許淑雲勉勵學子上進、勇敢追夢。

「金玉梅獎助學金」是瑞芳服務處特有的助學金，吳繁榮伉儷幫助表現好的弱勢孩子安心就學，至今連續12年已幫助720名家扶兒少，捐贈金額達180萬元。

董事長吳繁榮幼時雖位居偏鄉，生活清苦，但祖母卻很重視教育諄諄教誨，因此，以祖母吳燕女士法號「金玉梅｣設立獎助學金，資助家扶瑞芳服務處弱勢兒少。

董娘吳媽媽許淑雲表示，她是礦工子弟，父親在她國中時因病過世，她半工半讀刻苦求學，深知單親家庭子女成長的不易，及教育翻轉人生的重要性。

吳媽媽從小在瑞芳生活，深感瑞芳及周遭區域的資源較不足，因此希望拋磚引玉，支持學童的教育，每場頒發獎助學金時，吳媽媽都會親臨勉勵孩子，教導受獎兒少有智慧地生活與學習，天助自助者，她也希望培育更多勇敢追夢的孩子。

基隆家扶主任陳美君表示，吳繁榮伉儷傳愛家扶12年，每年出錢出力，造福偏鄉弱勢，並親臨分享成功經驗，給學子正向支持及鼓勵的機會，12年的大愛善舉令人深切感動。

吳媽媽許淑雲是出身單身家庭的礦工子弟，連續12年獎助家扶孩子，鼓勵教育翻轉頒窮。（基隆家扶中心提供）

吳媽媽許淑雲是出身單身家庭的礦工子弟，連續12年獎助家扶孩子，鼓勵教育翻轉頒窮。（基隆家扶中心提供）

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