新北擴大稽查蛋品洗選場 4家蛋品加工廠都用國產蛋

新北市衛生局在賣場超市、超商及雜貨店等通路端查核生鮮蛋品，截至9月16日，已查核90家販售場所，皆無陳列進口蛋品。（衛生局提供）

2023/09/16 12:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市衛生局在賣場超市、超商及雜貨店等通路端查核生鮮蛋品，截至9月16日，已查核90家販售場所，皆無陳列進口蛋品，另擴大清查轄內4家蛋品加工廠，均使用國產蛋製成冷藏殺菌液蛋，其中3家兼生產洗選蛋，也使用國產雞蛋，且洗選過程未上蠟。

衛生局說明，15日擴大查核轄內4家蛋品加工廠，均使用國產蛋製成冷藏殺菌液蛋，其中「文○蛋品」、「永○蛋品」及「吳○蛋品」3家兼生產洗選蛋，皆使用國產雞蛋。

另外，查核「永○蛋品」、「吳○蛋品」及「福○○蛋品」曾受中央畜產會委託，將進口蛋品（產地：巴西、土耳其、泰國）加工製成冷凍殺菌液蛋，加工後成品全數送回中央畜產會。惟「永○蛋品」及「福○○蛋品」尚有缺漏部分進口報單資料，已責令業者後續補件確認，若無法提供，可依食品安全衛生管理法第47條第11款規定，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

新北市衛生局呼籲中央落實源頭管理及主動揭露進口蛋品資訊。另外，食品業者應確保食品製程符合規定，並落實食品先進先出原則及食品驗收品保制度，確保供應的產品安全無虞，市府將持續進行擴大稽查工作，並與各地方政府互相合作，共同為食品安全把關。

新北市衛生局擴大清查轄內4家蛋品加工廠，均選用國產蛋製成冷藏殺菌液蛋。圖為稽查蛋品洗選場產線。（衛生局提供）

新北市衛生局稽查蛋品工廠液蛋產品標示與來源。（衛生局提供）

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