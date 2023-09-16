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淡水漁人碼頭光雕水舞好評不斷 加碼延長至9/27

新北市政府主辦「北海夜金閃閃─2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」系列活動，終場煙火秀已於9月10日圓滿落幕，吸引6萬多人共襄盛舉。（漁業處提供）

新北市政府主辦「北海夜金閃閃─2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」系列活動，終場煙火秀已於9月10日圓滿落幕，吸引6萬多人共襄盛舉。（漁業處提供）

2023/09/16 12:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府主辦「北海夜金閃閃─2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」系列活動，終場煙火秀已於9月10日圓滿落幕，吸引6萬多人共襄盛舉；一旁的光雕水舞秀好評不斷，市府宣布即日起加碼延長至9月27日，民眾可順道造訪商店街，品嚐港區美食。

漁業及漁港事業管理處表示，水舞展演結合高科技「扇形水幕」及「雷射光雕」，融入淡水特色和漁人碼頭之美，每場搭配不同的夏日氛圍歌曲，讓民眾享受有別以往的聲光視、聽覺響宴。

漁業處說，光雕水舞秀展演期間原至今天截止，將加碼演出至9月27日，每天晚上6點半至9點半，每半小時展演1場，每日共計7場次。配合水舞展演延長，港區木棧道商家、淡水魚市、福容飯店也延長活動優惠方案，詳情可至「漁樂快爆」臉書粉專查詢。

新北市漁業處長簡明雄表示，每年在淡水漁人碼頭辦理仲夏繽紛樂系列活動，活絡漁港夜經濟，今年2場煙火秀共吸引約12萬7千人追逐煙花。等待水舞展演的空檔，民眾不妨順遊商店街，尋找隱身港區的幾米女孩藝術裝置拍照打卡，孩子們可免費暢玩幾米溜溜帽遊樂場及積木共和國，傍晚的淡水漁人碼頭，除了美麗的漁港風光，也有迷人的夕照，夜晚還有光雕水舞秀、情人橋光雕展演。

新北市政府主辦「北海夜金閃閃─2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」系列活動，光雕水舞秀好評不斷，即日起加碼延長至9月27日。 （漁業處提供）

新北市政府主辦「北海夜金閃閃─2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」系列活動，光雕水舞秀好評不斷，即日起加碼延長至9月27日。 （漁業處提供）

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