金山小編案家屬提告國賠勝訴 新北市府上訴與否陷兩難

新北市金山區公所小編陳嘉緯疑過勞猝死，法院判處新北市金山區公所共須賠償小編雙親373萬餘元，市府是否上訴陷兩難。（資料照）

2023/09/16 09:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市金山區公所小編陳嘉緯疑過勞猝死，其雙親向所轄的基隆地方法院提出國家賠償訴訟，日前法院判決出爐，法院判處新北市金山區公所共須賠償小編雙親373萬餘元，逆轉原新北市國賠審議委員會拒絕賠償的結果，陳父事後表達不會上訴，也盼新北市府不要上訴，市府覺得原本拒絕賠償依法有據，但是否提出上訴，高層還需考量上訴的社會觀感和政治影響。

地院判決指出，29歲的陳嘉緯2017年11月起，金山區公所秘書室擔任新聞聯絡人，負責新聞聯繫及首長行程紀錄，也與各課室職員共同經營社群，2020年8月4日在家中猝死，家屬認為陳嘉緯擔任小編工作繁重，才導致他猝死，曾向新北市政府請求國賠。

新北市去年4月20日召開國賠審議委員會，在場由學者專家組成的委員認定陳嘉緯並非公所要求加班，而是本身責任感驅使「自願加班」，無法符合「公務員故意有過失侵害他人」的國賠嚴格要件，決議拒絕賠償。

但是基隆地院承審法官認定，區公所與陳嘉緯雙方有「行政契約」，陳雖然是約僱人員，仍屬執行職務的公權力行為，陳在過世前確實有連續加班的紀錄，因此從寬認定判賠，陳嘉緯的雙親要求區公所賠償836萬餘元，地方法院判賠父母共373萬餘元，陳父事後表達不會上訴，也希望市府不要上訴。

法制局獲知判決結果感到意外，市府雖然同情陳家的處境，但是當初不符國賠法的拒賠理由是審議委員會的專業共識決議，認為上訴結果再翻盤的機率很高，至於本案是否上訴，要先由金山區公所呈報民政局作綜合考量。

市府人士指出，由於本案判決出爐時間，決定是否上訴，不能單憑法律專業認知；時值市長侯友宜參選總統的敏感時機，社會觀感多傾向同情弱勢的風向，市府也需要綜合考量，以免衍生多餘政治風波。

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