批對汐止沒貢獻 賴品妤反擊：汐止捷運假動工 朱立倫是歷史罪人

賴品妤批評朱立倫於新北市長任內，就汐止捷運兩次進行假動工典禮，指「朱立倫就是汐止的歷史罪人」。（立委賴品妤辦公室提供）

2023/09/16 00:13

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨主席朱立倫15日赴新北市汐止區橫科市場，輔選新北立委參選人廖先翔時，朱立倫質疑賴品妤對該選區沒貢獻，朱立倫指廖先翔的民調超過「綠電小公主」賴品妤，是非常合理的。賴品妤晚間回擊，在官網列出超過百項政績，賴品妤批評朱立倫於新北市長任內，就汐止捷運兩次進行假動工典禮，指「朱立倫就是汐止的歷史罪人」。

朱立倫說，這是非常合理的情況，廖先翔每天都在這個選區為民眾服務，相對的，擔任一屆立委的「綠電小公主」，可以問一問地方的里長、意見領袖，有沒有看到她？大家除了知道她是綠電小公主外，她對這個選區有任何貢獻嗎？朱立倫表示，選舉不是創造聲量、議題就可以再連任選上，廖先翔兩屆議員表現非常好，腳踏實地的年輕人，獲得大家的肯定。

賴品妤晚間表示，汐止過去每逢大雨基本上必淹水，2002年民進黨執政的中央政府及台北縣府推動了「員山子分洪工程」，在當時甚至還被國民黨一票前官員反對。

賴品妤說，直到2005年員山子分洪啟用後大幅改善水患，居住品質和人身安全大幅提升；也因此汐止成為了新北市移入數名列前茅的區域。過去的交通建設已無法支撐持續增長的人口；能擁有一條捷運線是汐止人最盼望之事。

賴品妤提及，她上任立委後便有計畫性的持續推動，終於在重重困難中爭取成功，中央政府也以一年半、相對其他建設還快的時間優先核定，「這次捷運是真的能動工了」。

賴品妤反擊，汐止人很難說出朱前市長的具體政績，唯一最有印象的事蹟大概是「剪綵詐騙」。賴品妤說明，朱在任內以汐止捷運為名進行二次假動工，甚至其中一次還僅是「路樹移植」，然而卻大張旗鼓的舉辦典禮，堪稱是真正的移花接木。

朱立倫指國民黨立委參選人廖先翔兩屆議員表現非常好，腳踏實地的年輕人。 （記者俞肇福攝）

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