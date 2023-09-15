要美表態出兵護台？侯友宜：台灣必須提升自我防衛能力 加強軍購

侯友宜在下榻飯店前受訪。（記者許倬勛攝）

2023/09/15 21:21

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《金融時報》曝侯友宜將要求美表態是否出兵護台 競辦否認但遭撰稿記者打臉

〔特派記者許倬勛、記者黃子暘／綜合報導〕國民黨總統參選人侯友宜赴美訪問，今天將拜會紐約市警局及紐約各智庫。英國《金融時報》報導他此行要求美方「說清楚」對於協防台灣的承諾，引發各界討論，侯友宜回應，他一直以來都強調，台灣必須提升自我防衛能力、加強軍購，這才是最重要的。

根據英國《金融時報》報導，侯辦發表聲明澄清，對話內容是與該報記者Kathrin Hille逛夜市時的非正式專訪，這趟美國行不會要求美方表態；Kathrin Hille隨後在侯辦媒體群組指出，「發言人闡述與約訪情況、採訪過程與談話內容恐怕有出入」。

對於《金融時報》記者回應，侯友宜今早受訪說，一直以來，他對於台海情勢的態度都很明確，台灣得提升自我防衛能力，同時加強軍購，強化自我的防衛能力才是最重要的；媒體追問是否因當時談話在吵雜環境才會有信息傳遞上的落差？侯簡短表示當時逛街過程很愉快，聊的也很愉快。

值得一提的是，Kathrin Hille也是侯友宜訪美此行的記者團成員之一，在訪問結束後，侯友宜還特別留下與她寒暄，問她有沒有吃早餐，有沒有吃漢堡？他也主動提出握手與合影的要求，不見氣氛緊張或尷尬，侯友宜隨後搭上座車離開，到Mutual of America參加外交政策全國委員會座談會。

侯友宜與金融時報記者Kathrin Hille握手致意。（記者許倬勛攝）

侯友宜坐專車到Mutual of America參加外交政策全國委員會座談會。（記者許倬勛攝）

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