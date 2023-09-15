新北23校課程獲市級「教學卓越獎」 特優13校再拚教育部評選

深坑國小附幼以「Well！一口希望的井 Well！A Well of Hope」為主題，引導小朋友飲水思源，探索老古井衍生發展課程。（記者翁聿煌攝）

2023/09/15 17:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局15日舉辦年度「教學卓越成果分享暨頒獎典禮」，獲獎學校有高中職、國中、國小與幼兒園共23校，其中獲得特優的13校，除可獲5萬元獎金，可再參與教育部年度「教學卓越獎」評選，競逐金、銀質獎，教育局長張明文肯定各校課程結合地方特色、學生需求、時事議題等面向，展現教師紮實專業能力及學生多元學習效益，展現豐碩教學成果。

幼兒園組深坑國小附設幼兒園以「Well！一口希望的井 Well！A Well of Hope」為主題，校園的老古井以前是深坑居民重要的水源，灌溉著後操場的一片竹林，從雜草叢生破舊的老古井衍生發展課程，陪著孩子開啟一連串的探究之旅。

國小組三峽國小依傍於鳶山下，老師懷著如同鳶鳥孵育雛鳥的情感，希望每位孩子都能具備展翅飛翔的能力，以「數一數二鳶飛三峽」課程方案獲選市賽特優，其中「數學」作為方案核心發展領域，數學能力的培養一直是學校教育重要的教學項目，讓數學教學有效是教學者與學習者共同致力的課題，讓孩子進行跨域學習、培育學生素養能力、增進數學學習興趣、並提升問題解決及批判思考力，讓孩子個個成為數學精算師。

國中組福和國中科技課程發展，就像一部台灣科技教育縮影，今年以「“創”“造” ∞無限可能」獲得市賽特優，課程發展進程中，學校始終精實貫注超前部署，率先於106學年在原先的七大領域中成立嶄新的科技領域。

高中職組板橋高中一直以來於「自造者運動（Maker Movement）」的推行不遺餘力，以「 玩轉教室-自造人才fun手學」榮獲市賽特優，作為創客教育先行者的前瞻教育觀點與實踐-以設計思考為核心，輔以數位自造工具為實踐，透過課程，讓學生能成為真正的學習主體。

國小組三峽國小以「數一數二鳶飛三峽」課程方案獲選市賽特優。（記者翁聿煌攝）

福和國中科技課程發展，以「“創”“造” ∞無限可能」獲得市賽特優。（記者翁聿煌攝）

板橋高中推行「自造者運動（Maker Movement）」不遺餘力，以「 玩轉教室-自造人才fun手學」榮獲市賽特優。（記者翁聿煌攝）

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